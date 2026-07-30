Gutiérrez is mai neim: de qué trata la nueva serie policial argentina de Darío Barassi y Yayo

Gutiérrez is mai neim, así es la nueva serie policial de Darío Barassi y Yayo.

El policial y la comedia se cruzan en Gutiérrez is mai neim, la nueva serie protagonizada por Darío Barassi y Yayo, que estrenará Disney+ el 26 de agosto y está ambientada en el conurbano bonaerense, con una mirada irreverente sobre el género policial, donde la torpeza de sus protagonistas termina siendo el motor de cada episodio.

De qué trata Gutiérrez is mai neim

La trama comienza con un hecho que sacude a las autoridades: el embajador ruso en Argentina aparece asesinado de un disparo en la frente. Debido a la jurisdicción del caso, la investigación queda en manos del subcomisario Roberto Gutiérrez, interpretado por Darío Barassi, un policía comprometido con su trabajo pero escasamente preparado para enfrentar un crimen de semejante magnitud.

Todo se complica cuando la CIA decide intervenir en la investigación. Lejos de aceptar las órdenes del organismo estadounidense, Gutiérrez se resiste a perder el control de su territorio y decide resolver el caso a su manera. Para ello contará con la ayuda del teniente Rubén Torcoletti, personaje encarnado por Yayo, quien se convierte en su inseparable compañero de aventuras.

La dupla está lejos de representar a los detectives brillantes que suelen protagonizar las ficciones policiales. Por el contrario, ambos personajes destacan por sus errores, improvisaciones y una efectividad más que cuestionable a la hora de resolver delitos. Sin embargo, esa combinación de ingenuidad, obstinación y métodos poco convencionales es precisamente lo que da identidad a la serie y genera gran parte de su humor.

Mientras intentan descubrir quién asesinó al diplomático y cuáles fueron los motivos del crimen, Gutiérrez y Torcoletti quedan envueltos en una sucesión de episodios tan caóticos como insólitos. En el camino deberán enfrentarse a dealers, desarmaderos clandestinos, caranchos, cabarets, geriátricos, tomas de rehenes, manifestaciones, cortes de ruta, bingos, rusos disidentes e incluso personajes tan extravagantes como hombres araña, en una historia que convierte cada obstáculo en una nueva oportunidad para el disparate.

Darío Barassi en Gutiérrez is mai neim, la nueva serie policial de Disney+.

La presencia de Mike Robinson, el meticuloso agente de la CIA que busca imponer sus propios métodos de investigación, profundiza el conflicto. El choque entre el rigor del organismo estadounidense y la forma desprolija de trabajar del subcomisario Gutiérrez genera constantes enfrentamientos que alimentan tanto la tensión narrativa como los momentos de comedia.

El universo de la serie también está integrado por una brigada tan fiel como incompetente. El comisario Capote, la sargento Ventura, los Chakales y el Pibito acompañan a los protagonistas en una investigación donde la lógica suele quedar relegada frente al absurdo y las decisiones más inesperadas.

Quiénes completan el elenco de la serie

Además de Darío Barassi y Yayo, el elenco está integrado por Juli Savioli, Abian Vainstein, Lucas Molina, Víctor López, Robi Surra y Andrew Vezey, quienes completan el universo de esta ficción que promete una combinación de intriga y humor con sello argentino.