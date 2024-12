El famoso humorista sorprendió con un contundente mensaje en contra de quienes vacacionan en el exterior.

El famoso humorista Yayo Guridi sorprendió al hacer un contundente análisis sobre la economía argentina y, particularmente, apuntó contras quienes se van de viaje al exterior con la excusa de que "es mucho más barato" que en Argentina. Fiel a su humor, pero con mucha seriedad, el actor hizo un contundente descargo que no tardó en volverse viral en redes sociales.

Al aire en el programa La Gambeta, emitido por DGO, donde estaban analizando las inversiones en dólares en diferentes monedas, Yayo analizó cuántos reales eran un dólar. Ante esto, fue contundente al analizar la tendencia inflacionaria del país vecino e incluso apuntó contra quienes se van de vacaciones a estas playas con la excusa de que "está mucho más barato que Argentina".

"Están con un problemín que es que los que festejan que les van a salir más baratas las vacaciones en Brasil, es una pija que en algún momento se nos vuelve en contra", empezó por decir el cordobés que, además de dedicarse al humor y la actuación, también está recibido de economista. Luego, explicó un poco más su punto.

En medio de las risas y chistes de sus compañeros, Yayo continuó con el tema como para explicar el por qué de su reacción. "Esta devaluación que está en Brasil se nos viene al pecho. Es una 'japi' con alas que se nos viene al pecho en cualquier momento", sentenció, demostrando que las economías de países vecinos siempre terminan afectando la una a la otra, más en este caso que compite contra la de Argentina y genera que haya más inversión en el exterior que en el turismo nacional.

Cuál es la serie policial en la que actuarán Darío Barassi y Yayo: fecha de estreno y video del tráiler

Disney+ se ha consolidado con el correr de los años como uno de los líderes del streaming. La plataforma, que reúne lo mejor de la compañía del ratón con Star+, se caracteriza por contar con un catálogo repleto de series y películas pensadas para todos los gustos y las edades.

En este sentido, Disney+ se prepara para el estreno de Gutiérrez Is Mai Neim, una serie policial protagonizada por Darío Barassi y Yayo, sin dudas, una dupla explosiva que garantizará el humor. A continuación te contamos de qué trata la serie, cuándo se estrena y más.

Gutiérrez Is Mai Neim es una serie policial cargada de humor en la que Darío Barassi y Yayo encarnan a dos policías cuya efectividad en resolver crímenes está lejos de ser su cualidad más destacada. Barassi interpreta al subcomisario Roberto Gutiérrez, un oficial de policía tan dedicado como inepto, cuyo estilo de investigación se caracteriza más por el absurdo y la improvisación que por técnicas policiales tradicionales. A su lado, el teniente Rubén Torcoletti, interpretado por Yayo, acompaña a Gutiérrez en sus disparatadas aventuras y aporta su propia cuota de ingenuidad y torpeza, dando forma a una dupla de lo más singular.

La trama de la serie arranca con un caso que parece ser de alta relevancia internacional: el asesinato de un embajador ruso en Argentina. Este misterioso crimen coloca a Gutiérrez y Torcoletti frente a una investigación que, desde el principio, queda clara que los supera ampliamente.

A medida que intentan avanzar en el caso, los dos policías se ven envueltos en una serie de enredos, malentendidos y situaciones absurdas que solo logran intensificar lo hilarante de sus interacciones. La tensión y la acción que rodean al caso se ven continuamente interrumpidas por los desatinos de estos personajes, generando un humor que explota las ironías y situaciones del policial clásico con un tono único que evoca lo mejor del humor argentino.

Gutiérrez Is Mai Neim, la serie policial de Darío Barassi y Yayo, aún no tiene fecha de estreno en Disney+. Lo más probable es que la misma llegue al catálogo de la plataforma de streaming a fines de este 2024 o a comienzos del año entrante. Una vez que lo hago, no caben dudas que se volverá una estrella entre los usuarios.