Una broma adolescente terminó en una tragedia: la historia real de Hernán Casciari que inspiró Canelones

Verónica Llinás y Darío Barassi como Chichita y Hernán Casciari.

Una historia marcada por el dolor, las cuentas pendientes y el deseo de venganza llega a la pantalla grande con Canelones, una comedia negra inspirada en un hecho real que tuvo como protagonista a la familia del escritor Hernán Casciari. La película, basada en el cuento homónimo del autor, propone un relato donde el suspenso y el humor oscuro se entrelazan para explorar cómo las decisiones del pasado pueden tener consecuencias impensadas décadas después.

La trama se centra en el secuestro de Chichita, la madre de Casciari, ocurrido en 2015 a manos de Daniel Olesnik. Sin embargo, el hecho no responde a un pedido de rescate convencional. El secuestrador busca saldar una deuda de sangre que, según su mirada, comenzó en 1987, cuando una broma adolescente realizada por Hernán Casciari y su amigo Chiri habría desencadenado una tragedia familiar: el suicidio de la madre de Olesnik.

A partir de ese punto, la historia construye una intensa espiral de venganza que transcurre a lo largo de una sola noche. El film combina momentos de alta tensión con situaciones de humor negro para reflexionar sobre la culpa, las heridas que atraviesan generaciones y la posibilidad -o no- del perdón.

Canelones cuenta con un destacado elenco integrado por Verónica Llinás, Darío Barassi, Agustín Aristarán y César Bordón, quienes dan vida a personajes atrapados en un conflicto donde el pasado irrumpe con fuerza en el presente. La película también representa un nuevo paso para Orsai Audiovisuales, la productora impulsada por Hernán Casciari y surgida a partir del modelo de producción comunitaria desarrollado por la comunidad Orsai. Más de cinco mil socios productores participaron del financiamiento del proyecto, una modalidad que ya permitió concretar otras producciones como La uruguaya (2023) y La muerte de un comediante (2025).

Darío Barassi como Hernán Casciari en Canelones.

Una película sobre la relación de las madres e hijos

La dirección está a cargo de Christian Basilis y Ana Laura Gussoni. Basilis fue uno de los cofundadores de la revista Orsai y desde la creación de Orsai Audiovisuales produjo distintos proyectos cinematográficos antes de debutar como director con Canelones. Además, escribió guiones para producciones como Más respeto que soy tu madre y el documental Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo.

Por su parte, Ana Laura Gussoni desarrolló una extensa carrera como asistente de dirección en cine y publicidad. Desde 2009 reside en Europa, donde combina el trabajo audiovisual con el desarrollo de proyectos propios y la difusión de la cultura latinoamericana en festivales internacionales. Canelones marca su debut como codirectora de un largometraje basado en un relato de Casciari.

Los realizadores explicaron que el corazón de la película está puesto en los vínculos familiares, especialmente en la relación entre madres e hijos. "Es el retrato de la herencia invisible entre generaciones y el desafío de hacernos cargo del dolor que provocamos sin darnos cuenta, transitando el camino hacia la madurez (tardía) y abriendo paso a la necesaria posibilidad del perdón"