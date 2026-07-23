Eugenio Semino, defensor de la tercera edad: "Ser jubilado es sinónimo de ser pobre"

En medio de la difícil situación que viven los jubilados en Argentina, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, advirtió que la crisis en los adultos mayores no es solo económica, sino social, habitacional y sanitaria. "Se están muriendo de hambre", lanzó.

“Lo grave es que el oficialismo, pero también los distintos espacios políticos, no tienen en cuenta a los jubilados. Se naturalizó socialmente que ser jubilado es ser pobre, no tener atención médica y vivir donde se pueda", lamentó Semino en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.

El defensor advirtió que la crisis de jubilados es económica, habitacional, sanitaria y social

En ese sentido, el defensor de los adultos mayores señaló que no solamente se perdió calidad de vida, sino que "personas mayores que pierden la vida todos los días por estas cosas".

Para el especialista, es una problemática triple: “No es solamente una crisis económica. Es una crisis alimentaria, sanitaria y, en muchos casos, habitacional".

Sin embargo, Semino consideró que el problema viene desde hace años. "Las marchas de los jubilados se vienen realizando desde hace 36 años. Las primeras fueron en 1990 y eso demuestra que estamos frente a un problema crónico. Y una enfermedad crónica va matando al paciente; en este caso, los jubilados”, consideró.

El defensor cuestionó las prioridades de la política. "Ya se está hablando de elecciones, de candidaturas y de estrategias políticas, mientras los jubilados se están muriendo de hambre", criticó.

¿Cómo se debería abordar la crisis de los jubilados?

Semino considera que los jubilados necesitan una respuesta urgente y especialmente "hace falta acción social". Para el defensor, el Gobierno nacional, las gestiones provinciales y municipales deberían destinar recursos específicos para defender a los adultos mayores.

“Hay que comprometer recursos del presupuesto nacional, de los presupuestos provinciales y también de los municipales para garantizar alimentos, medicamentos y atención médica”, insistió. Y sostuvo: “Hay que sacar a los jubilados a la superficie porque se están muriendo.”