Solo para jubilados: cómo aprovechar talleres virtuales totalmente gratis durante agosto 2026 (Foto archivo: PAMI)

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden disfrutar de talleres virtuales durante agosto totalmente gratis. Se trata de una iniciativa para los beneficiarios del Pase Cultural que ofrece diferentes propuestas artísticas, tecnológicas, de fotografía y hasta de escritura.

Así serán los talleres culturales en agosto 2026

Durante todo agosto, ciertos beneficiarios del Pase Cultural podrán disfrutar de diferentes actividades artísticas para quienes buscan profundizar su conocimiento y práctica, además de incorporar nuevas perspectivas.

Bajo la consigna "Crear, pensar y experimentar", se ofrecen becas para talleres virtuales en el Centro Cultural San Martín. Las propuestas son:

Taller de experimentación teatral: ofrece ejercicios de improvisación; el curso invita a reflexionar sobre la relación de cada participante con la actuación, los procesos creativos y el trabajo con compañeros.

ofrece ejercicios de improvisación; el curso invita a reflexionar sobre la relación de cada participante con la actuación, los procesos creativos y el trabajo con compañeros. La teoría de la imagen animada: "Ilusión de vida y muerte", propone un recorrido histórico para pensar la animación como una técnica y una forma de relación entre la imagen, el movimiento y lo real.

"Ilusión de vida y muerte", propone un recorrido histórico para pensar la animación como una técnica y una forma de relación entre la imagen, el movimiento y lo real. La historia de la tecnología y su relación con el arte: "Lo viejo funciona: arte y arqueología de los medios", a cargo de Federico Gloriani, traza un recorrido por la historia social de las telecomunicaciones desde una perspectiva artística.

"Lo viejo funciona: arte y arqueología de los medios", a cargo de traza un recorrido por la historia social de las telecomunicaciones desde una perspectiva artística. La escritura de artes visuales: "Con los ojos bien abiertos", a cargo de Laura Isola propone explorar diferentes formas de escribir sobre las artes visuales desde la ficción, la reseña peridística y el texto de sala.

¿Cómo inscribirse en los talleres virtuales del San Martín?

Los jubilados interesados deberán ser beneficiarios del Pase Cultural de la ciudad de Buenos Aires. Los interesados pueden inscribirse de manera online mediante el formulario oficial. Además de completar con la información personal, los interesados tienen que seleccionar uno de los cuatro cursos y contar por qué les gustaría participar.

Los seleccionados para la beca serán contactados por correo para confirmar su vacante. Por dudas o consultas, se puede enviar un mail a la organización [email protected].