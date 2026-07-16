Solo para jubilados: los talleres gratis que se pueden hacer en la ciudad de Buenos Aires durante agosto 2026

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden realizar talleres gratuitos en el Centro Cultural Recoleta durante todo agosto sin costo. Las becas están disponibles para quienes tienen el Pase Cultural y se pueden tramitar fácilmente de manera virtual.

Pase Cultural: qué talleres se pueden hacer gratis

Durante agosto de 2026, los jubilados y pensionados con el Pase Cultural pueden postularse para obtener la Beca Pase y realizar talleres durante todo el mes en el centro. Entre las actividades disponibles se encuentran:

Encontrá tu voz en la dramaturgia: martes 18.30h

Videojuegos como movimiento artístico: miércoles 18.30h

¿Por qué reímos en el cine?: todos los jueves18.30 hs

Canto colectivo: todos lo viernes 18.30 hs

Las propuetas cuentan con talleres de literatura, video juegos y hasta sobre el cine

Los interesados pueden inscribirse fácilmente en línea y completar el formulario online con sus datos. En la inscripción se puede seleccionar solo un curso y se tiene que explicar por qué te gustaría ser parte de la actividad. Los seleccionados serán contactados por correo para confirmar su vacante. En caso de dudas o consultas, se puede consultar en la [email protected].

¿Cómo funciona el Pase Cultural de la ciudad de Buenos Aires?

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno de la Ciudad que busca garantizar el acceso de personas mayores de 60 años a distintas actividades culturales. Se trata de una tarjeta física o virtual, denominada "Tarjeta Pase", que cuenta con saldo para utilizar en diferentes lugares adheridos durante seis meses.

Una vez que la tarjeta se queda sin saldo, los beneficiarios pueden aprovechar diferentes promociones, como descuentos en entradas de cines, teatros, museos, librerías y centros culturales. La inscripción al programa porteño es muy simple y se puede hacer de manera virtual o presencial: