Pase cultural para jubilados y pensionados: a qué museos de la Ciudad de Buenos Aires se puede ir gratis (Foto: Museo Moderno)

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden ir a museos gratis o con grandes descuentos gracias a Pase Cultural para Adultos Mayores. Se trata de un programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad que busca garantizar el accesso de personas mayores de 60 años a actividades culturales.

Con descuentos en librerías o entradas para el cine y el teatro, el programa apunta a jubilados y pensionados que residen en la ciudad de Buenos Aires. El Gobierno porteño les otorga a una tajerta física o virtual, llamada "Tarjeta Pase", con un saldo que se puede usar para pagar en sitios adheridos al programa durante seis meses. Una vez que el beneficiario se queda sin crédito, pude aprovechar diferentes promociones.

Clave para jubilados: a qué museos se puede ir gratis

Los jubilados y pensionados pueden acceder gratis a más de 15 museos de la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a la información del Gobierno de la Ciuda, en mayo de 2026 se puede ingresar totalmente gratis a:

MIJU.

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken.

Museo Saavedra.

Museo Larreta.

Barraca Peña.

Museo Carlos Gardel.

Museo Perlotti.

Buenos Aires Museo.

Casa Virrey Liniers y Casa del Historiador.

Museo Sívori.

Museo Isaac Fernández Blanco.

Isaac Fernández Blanco – Sede Casa Fernández Blanco.

Torre Monumental.

Museo del Humor.

Museo de Arte Popular José Hernández.

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Con el pase cultural se puede ingresar a más de 15 museos porteños gratis (Foto: Museo Moderno)

Quiénes pueden tener el Pase Cultural: los requisitos y cómo tramitarlo a distancia

El Pase Cultural está disponible para estudiantes, maestros y personas de la tercera edad. En ese sentido, los jubilados y pensionados deben cumplir con ciertos requisitos para solicitar el beneficio:

Ser jubilado o pensionado.

Tener 60 años o más.

Cobrar una jubilación o pensión que no supere los $600.000 mensuales, sin incluir el aguinaldo.

Residir en la ciudad de Buenos Aires y poder acreditarlo con documentación.

Tramitar la Tarjeta Pase es muy simple, puede hacerse a distancia o de manera presencial: