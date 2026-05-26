El consumo masivo cayó casi 4% en abril y el derrumbe no encuentra piso

El consumo volvió a desplomarse en abril y se consolida como uno de los pilares que expone la gravedad de la crisis económica que produce el modelo económico de Javier Milei. Según el último informe de la consultora Scentia, las ventas de consumo masivo sufrieron una dura contracción interanual del 3,8%. La fuerte caída afecta de manera dispar a los supermercados de cadena y a los comercios barriales, encendiendo alarmas en toda la cadena de distribución.

La recesión económica continúa golpeando el bolsillo de los argentinos, lo que se traduce de forma directa en un freno generalizado de las compras cotidianas. Las estadísticas relevadas por Scentia demostraron que la variación interanual de abril profundizó el terreno negativo, con un retroceso acumulado en lo que va del año (YTD) del 3,3%. Ya van cinco meses seguidos con balances negativos.

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Si se analiza el comportamiento mensual, la caída es todavía más pronunciada: el volumen comercializado en abril se hundió un 4,7% respecto a marzo. Este freno interrumpió la leve desaceleración del desplome que se había insinuado a comienzos de año. Además, al trazar la comparación histórica frente a enero de 2023, el nivel actual de compras se ubica apenas en un 84,7% de aquel registro.

Supermercados vs. comercios de cercanía: ¿Dónde se siente más el golpe?

La retracción del consumo no afectó a todos los canales comerciales por igual, abriendo una brecha en las estrategias de compra de las familias. Los grandes supermercados de cadena registraron el peor desempeño del mes, con una caída del 4,5% interanual y un alarmante desplome del 5,2% en el acumulado anual.

Por su parte, los autoservicios independientes y los comercios mayoristas mostraron una resistencia levemente mayor, aunque sin escapar de la tendencia general, anotando caídas interanuales del 3,0% y 4,5% respectivamente.

Resisten el comercio electrónico y los canales alternativos

La única excepción contundente dentro de la crisis económica la dio el canal digital. El e-commerce se disparó con un crecimiento del 40,4% interanual y mantiene una suba del 33,6% en el acumulado del año. Las farmacias, en tanto, lograron mantenerse en una meseta técnica con un leve avance del 0,1% en el mes.

El mapa de las canastas: los rubros que más cayeron

Al desglosar las cifras de Scentia por categorías de productos, queda en evidencia que los consumidores están recortando incluso en consumos esenciales. La canasta total de alimentación se contrajo un 3,6% interanual en abril. Las caídas más severas del mes se localizaron en los siguientes sectores desglosados:

Impulsivos: sufrió un histórico derrumbe del 12,0%.

Productos Perecederos: registró un fuerte retroceso del 7,8%.

Desayuno y Merienda: experimentó una contracción del 7,6% .

. Limpieza de Ropa y Hogar: tuvo una baja del 5,9% en el mes.

Pese al panorama recesivo, dos rubros específicos lograron cerrar el mes con indicadores positivos. Las bebidas con alcohol mostraron un sorpresivo incremento del 6,7% en su volumen de ventas interanual. De igual manera, las bebidas sin alcohol crecieron un 4,0% respecto a abril del año anterior, amortiguando una caída totalizada que hubiese sido drástica.

La parálisis comercial se da, además, en un contexto en el que la inflación arrojó una suba mensual del 2,6% en abril, acumulando una inflación interanual del 32,4%. En paralelo, los salarios del sector privado registrado volvieron a caer frente al avance de precios. Si los trabajadores que mejor se posicionan en el mercado laboral pierden poder adquisitivo, es difícil imaginar un escenario en el cual se remonte la crisis de consumo masivo.