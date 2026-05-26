Descubren un nuevo tipo de pingüino en Sudamérica: cómo es el ejemplar confirmado por biólogos de Chile

Descubren un nuevo tipo de pingüinos en Sudamérica: cómo es el nuevo ejemplar confirmado por Chile (Foto: Wikipedia)

Tras 100 años, biológos de Chile descubrieron una nueva especie de pingüino: el Pygoscelis kerguelensis. Se trata de la cuarta subespecie de los pingüinos papúa, que hace tiempo se encuentran en el centro de discusión de la ciencia.

Cómo es la nueva subespecie de pingüinos papúa

La investigación, de la cual también participaron los científicos estadounidenses de la Universidad de California en Berkeley, identificó la nueva subespecie mediante un análisis genómico, ya que si bien tiene el mismo aspecto que cualquier pingüino, papúa es genéticamente diferente, ya que se adaptaron para sobrevivir en el entorno.

El informe estableció que el P. kerguelensis se encuentra en las islas Kerguelen, un remoto archipiélago del océano Índico, ubicado al norte de la Antártica. De acuerdo las pruebas científicas, la especie no había sido reconocida hasta ahora porque, salvo por ligeras diferencias de tamaño y vocalización, se parece a cualquier otro pingüino papúa: su parte inferior es blanca y el dorso negro, cualidades claves para atrapar presas y escapar de depredadores.

El pingüino tiene una diferencia genética con las otras subespecies de pingüinos papú (Foto: Claudia Ulloa)

Los investigadores consideraron que las tres subespecies de pingüinos papúa previamente reconocidas son genéticamente distintas y deberían ser elevadas a la categoría de especies independientes.

Firmado por la bióloga chilena Daly Noll, investigadora de la Universidad Andrés Bello y estudiante de posgrado de la Universidad de Chile, el informe estableció que los cambios se debieron a los entornos polares extremos, ya que la modificación genética le permite generar calor, almacenar grasa y lípidos.

Para demostrar que se trata de cuatro subespecies, los especialistas secuenciaron el genoma completo de 64 individuos y analizaron a diez colonias distintas en un grupo de islotes cercanos al continente antártico bajo la soberanía de países como Chile, Sudáfrica, Francia, Países Bajos, Australia y Nueva Zelanda. Entre las características se evaluaron:

El color de su plumaje.

Sus hábitos de reproducción.

Las dieta de los ejemplares.

Los comportamientos alimentarios.

El peligro de perder sus hábitat natural

La bióloga brasileña radicada en Chile,Juliana Vianna, que formó parte del estudio advirtió que la nueva especie de pingüinos corren el peligro de perder sus hábitats, como las otras subespecies, frente a los cambios climáticos. El calentamiento global en los océanos, además, puede llevar a la llegada de especies invasoras y la pesca comercial.