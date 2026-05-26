Becas Progresar: ANSES confirmó si habrá aumento en mayo 2026

Miles de estudiantes esperaban una actualización del monto durante mayo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las Becas Progresar no tendrán aumento durante mayo de 2026, pese al incremento por movilidad aplicado a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. De esta manera, el programa educativo mantendrá el mismo monto mensual para estudiantes de todo el país mientras avanzan las validaciones del nuevo ciclo lectivo.

La decisión generó expectativa entre miles de beneficiarios que aguardaban una actualización del valor de la asistencia económica para afrontar gastos vinculados al estudio, como transporte, fotocopias y materiales. Sin embargo, el esquema vigente continuará sin cambios y seguirá fijado en $35.000 brutos por mes.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en mayo de 2026

Desde ANSES ratificaron que el monto oficial de las Becas Progresar permanecerá congelado durante este período. Así, los estudiantes alcanzados por el programa seguirán cobrando $35.000 mensuales, sin modificaciones pese al contexto inflacionario y a los recientes ajustes aplicados en otras prestaciones sociales.

No obstante, el dinero que reciben efectivamente muchos beneficiarios es menor debido al sistema de retención implementado por el programa. En varios casos, el pago mensual directo queda reducido a $28.000, mientras una parte del beneficio permanece retenida hasta la acreditación de la regularidad académica.

La medida alcanza a estudiantes de distintos niveles educativos y se mantiene vigente en todas las líneas activas del programa dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Cómo funciona la retención del 20% en las Becas Progresar

El mecanismo de control establecido por el programa contempla la retención del 20% del monto mensual. Sobre los $35.000 brutos, ANSES descuenta $7.000 que quedan sujetos a la validación de la condición de alumno regular.

En el caso de Progresar Obligatorio, la retención se aplica sobre todos los estudiantes incluidos en esa categoría. Para quienes forman parte de Progresar Superior, el descuento alcanza únicamente a quienes cursan el primer año dentro del beneficio.

Ese dinero retenido se libera posteriormente cuando las instituciones educativas presentan la documentación correspondiente y acreditan que el beneficiario mantiene la cursada activa. Una vez completado ese proceso administrativo, ANSES realiza el pago acumulado.

Las validaciones del ciclo 2026 ya comenzaron en todo el país.

ANSES avanzó con pagos pendientes y validaciones del ciclo 2026

Mientras se confirmó la continuidad de los montos actuales, el organismo también avanzó con distintas regularizaciones vinculadas al programa educativo. Durante el viernes se efectuaron pagos adeudados relacionados con verificaciones pendientes del ciclo lectivo 2025.

Al mismo tiempo, comenzaron los cruces de información correspondientes a los aspirantes inscriptos para el ciclo 2026. Esto permitió que numerosos postulantes ya puedan consultar el estado actualizado de sus solicitudes a través de los canales oficiales.

Las aprobaciones empezaron a visualizarse dentro del portal de Becas Progresar y también mediante el acceso con usuario de Mi Argentina. Desde allí, cada estudiante puede verificar si el trámite fue validado o si aún continúa en análisis.

Cuáles son las líneas vigentes de las Becas Progresar

El programa nacional se encuentra dividido en distintas categorías según el perfil académico o profesional de cada estudiante. Una de ellas es Progresar Obligatorio, destinada a quienes buscan completar sus estudios primarios o secundarios.

También continúa activa la línea Progresar Superior, orientada a estudiantes universitarios, terciarios y de tecnicaturas en instituciones públicas. A su vez, sigue disponible Progresar Enfermería, que tiene como particularidad la ausencia de límite de edad para ingresar. Otra de las opciones vigentes es Formación Profesional, enfocada en cursos de capacitación laboral y oficios avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).