La CGT recibió a la UOM para rechazar la intervención judicial

El fallo de la sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones que determinó la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica movió el escenario sindical. Este mediodía, decenas de organizaciones se acercaron a un abrazo simbólico al edificio histórico de la UOM y la CGT recibirá a su titular Abel Furlan este miércoles. Además, los letrados del gremio metalúrgico evalúan avanzar con medidas contra el tribunal ante el Consejo de la Magistratura.

"Hay una clara intencionalidad de someter a nuestra organización y sus trabajadores por el simple hecho de estar disputando un salario digno y de estar defendiendo los intereses de los trabajadores. No tienen ningún argumento jurídico para intervenir a la UOM. No está acéfala, la resolución de la Cámara generó la acefalía y si así fuera nuestro estatuto tiene los instrumentos necesarios para resolver esa potencial situación. Así que repudiamos absolutamente”, expresó Furlan ladeado por Sergio Palazzo (bancarios), Roberto Baradel (CTERA), Pablo Biró (APLA),entre otros.

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La decisión judicial pone en pausa las negociaciones paritarias de uno de los gremios más combativos a la hora de defender su aumento salarial. “Han hecho pedazos el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores. No nos permiten recomponer el salario. No vamos a tolerar que los salarios de los trabajadores queden congelados durante la intervención. Acá hay empresarios que se frotan las manos pensando que el salario va a seguir así hasta que termine el mandato de Milei”, analizó Furlan.

El gremio es parte del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) que se completa con otras entidades que desde la llegada del líder libertario elevaron su perfil combativo.

Estuvieron hoy presentes las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Aceiteros, la Federación de Camioneros, SOMU, SUTNA, Metrodelegados, entre otros. Hoy todas las cartas están sobre la mesa. Desde organizar paros en las distintas fábricas, hasta una huelga general. “Hay que resistir en cada fábrica, en cada seccional y vamos a usar cada instrumento jurídico para rechazar esta situación”, arengaba uno de ellos. “Estamos instruyendo a nuestros asesores letrados para que hagan la denuncia en el Consejo de la Magistratura pidiendo el juicio político”, confirmó Furlán.

Los dirigentes hicieron un repaso de las medidas contra los gremios en el último periodo, como la multa por 21 mil millones de pesos que le aplicó el Gobierno a La Fraternidad. Hasta ahora la UOM sólo había sido intervenida en dictaduras. La coincidencia es que está situación “es un botón de muestra para el resto” de los sindicatos. El triunvirato de la CGT recibirá mañana a Furlán en una muestra de apoyo y rechazo al fallo judicial. El mismo viernes emitió un comunicado y hoy el triunviro Octavio Argüello se apersonó al acto de resistencia. Desde entonces las conversaciones son permanentes. “Rechazamos enfáticamente cualquier intento de la Justicia que avance sobre la libertad y la organización del movimiento obrero. Intervenir un sindicato es atacar la autonomía de las y los trabajadores. La defensa de la democracia sindical no se negocia”, expresó la central obrera.