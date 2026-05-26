Alarma por Gerardo Romano: la foto internado que generó preocupación

Gerardo Romano estuvo internado.

La preocupación se instaló rápidamente en el mundo del espectáculo cuando una imagen de Gerardo Romano desde una camilla de hospital comenzó a circular en redes sociales y generó todo tipo de especulaciones.

El propio actor fue quien compartió el video en su cuenta de Instagram, donde se lo veía acostado, con bata médica y conectado a distintos cables de monitoreo. La escena, inevitablemente, encendió alarmas entre sus seguidores.

El mensaje de Gerardo Romano desde el sanatorio

Sin embargo, fiel a su estilo, Romano no perdió su impronta ni siquiera en ese contexto. “Viva Perón, carajo. Viva la Patria”, lanzó frente a cámara, levantando la clásica V con los dedos y dejando en claro que su espíritu seguía intacto.

El gesto, entre político y provocador, descolocó a muchos que no sabían si preocuparse o tomarlo con humor. En cuestión de minutos, la publicación se llenó de mensajes de apoyo, mientras crecía la incertidumbre sobre su estado de salud.

A medida que pasaban las horas, el propio actor intentó llevar tranquilidad. A través de sus historias, se mostró sentado, con el celular en la mano y de buen ánimo, en una imagen que contrastó con la primera impresión que había generado el video.

¿Qué fue lo que le pasó a Gerardo Romano?

Pero el dato que terminó de bajar la tensión llegó desde el entorno cercano. Carlos Rottemberg se comunicó con la prensa y aclaró que no se trataba de una internación de urgencia.

“Era un estudio previsto”, explicó, desactivando así las versiones más alarmistas que ya circulaban. Incluso aseguró que el actor retomará su actividad laboral en las próximas horas.

Gerardo Romano se fue a hacer un estudio.

De esta manera, Romano volvería a subirse a los escenarios con la obra El Secreto, donde comparte elenco con Ana María Picchio, Rodrigo Noya y Gabriela Sari.

Lo que empezó como una imagen inquietante terminó siendo un susto pasajero. Aunque, una vez más, quedó demostrado que cuando Romano aparece nunca pasa desapercibido. Por suerte, solamente fue un susto en redes sociales y rápidamente llevaron tranquilidad con respecto a lo que sucedió.