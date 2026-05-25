La inteligencia artificial dejó de ser un terreno exclusivo para programadores y expertos en tecnología. En Argentina, la demanda de perfiles vinculados al entrenamiento, supervisión y validación de sistemas de IA creció con fuerza, ubicándose entre los trabajos mejor pagos del mercado laboral.

Actualmente, empresas tecnológicas, multinacionales y plataformas globales buscan profesionales capaces de enseñar, corregir y adaptar herramientas de inteligencia artificial según distintos idiomas, industrias y contextos culturales. Este crecimiento fue explosivo en los últimos meses, alcanzando salarios que pueden llegar hasta u$s 7.000 mensuales en posiciones estratégicas.

Según el Reporte Global de Contratación 2025 elaborado por Deel, la contratación de perfiles vinculados a la inteligencia artificial creció un 724% en Argentina, un número que refleja el auge de esta tendencia.

Entre los puestos más solicitados están los "AI Trainers" o entrenadores de inteligencia artificial, quienes supervisan y mejoran las respuestas de los sistemas inteligentes. A diferencia de otros roles tecnológicos, estas posiciones no requieren ser desarrollador senior ni tener un diseño avanzado.

Estos especialistas se encargan de enseñar a la IA a responder de manera adecuada, corrigiendo errores y adaptando las respuestas para que funcionen correctamente en contextos reales y no solo desde lo técnico.

El crecimiento de la IA está generando una diversificación de roles más allá del desarrollo técnico tradicional.

Otro rol que crece rápidamente es el de ingeniero de prompts. Se trata de profesionales que diseñan instrucciones precisas para obtener mejores resultados de herramientas de inteligencia artificial generativa. Compañías de distintos sectores buscan personas que sepan interactuar estratégicamente con modelos de IA para automatizar tareas, optimizar procesos y aumentar la productividad.

Detalles del trabajo para "entrenar a la IA"

Los salarios en estos puestos varían según la experiencia, el nivel técnico y el alcance internacional del cargo, pero se destacan como opciones muy atractivas dentro del mercado laboral actual. Especialistas y consultoras de empleo coinciden en que Argentina se posicionó como uno de los principales proveedores de talento para compañías extranjeras, gracias a este crecimiento acelerado en el sector.

Este avance obliga a las empresas a incorporar profesionales que combinen tecnología, negocio y comunicación. En ese sentido, los expertos remarcan que ya no alcanza solo con tener conocimientos técnicos, sino que también se valoran habilidades blandas como la capacidad de adaptación, pensamiento crítico y trabajo en equipo.

La expansión de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral: cada vez más compañías migran desde estructuras “data driven” hacia modelos “IA driven”, donde la IA participa activamente en la toma de decisiones, automatización y procesos de negocio.

Por eso, se espera que en los próximos años sigan surgiendo nuevos puestos híbridos que integren inteligencia artificial, automatización y transformación digital, incluso para perfiles que hasta hace poco no estaban vinculados al mundo tecnológico.