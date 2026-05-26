Ballerina shoes: dónde conseguir en Argentina las chatitas de Pinterest que son tendencia para este 2026.

Las ballerina shoes, también conocidas como ballet flats, son el calzado más popular para este 2026 y se pueden conseguir en Argentina. Se trata de las famosas chatitas con moño, que volvieron con todo de la mano del ballerina chore, la estética inspirada en las bailarinas de ballet que es viral en Pinterest.

La mayoría de las ballerinas que aparecen en Pinterest y en las redes sociales son de un local ubicado en Paris (Francia) llamado Repettos, que diseña ballerinas personalizadas. YHWH Calzados, un emprendimiento familiar ubicado en Córdoba, también diseña ballerinas personalizadas de todo tipo: de cuero o de charol, con o sin taco y del color y la medida que sea.

Trabajan con cuero de primera calidad y diseñan no solamente ballerinas, sino también cualquier otro tipo de calzado, de manera personalizada y por encargo. Además, ofrecen la posibilidad de hacerlas a medida de cada pie, ideal para quienes tienen el pie demasiado delgado o ancho, y realizan envíos a todo el país.

Ballerina shoes: en qué colores se van a usar este 2026 y cómo combinarlas

Las ballerinas se van a usar especialmente en tono cherry (rojo con tintes bordó), pero también se están viendo mucho en rojo vivo, negro y blanco. El cherry y el rojo son colores perfectos para darle un toque de color a los outfits.

Este tipo de calzado forma parte de una estética romántica y va muy bien con vestidos y polleras, tanto para looks de día como de noche. Sin embargo, también quedan muy bien con jeans, pantalones sastreros, capris e incluso calzas.

Ballerinas en tendencia para este 2026.

En cuanto a la parte de arriba, una de las fórmulas más actuales es contrastarlas con prendas más estructuradas, como blazers oversize o sacos de paño. Este mix entre lo romántico y lo formal genera looks equilibrados y muy en tendencia. No solamente se usan en verano, sino también en primavera, otoño e incluso algunas las usan en invierno. Para evitar tener frío en los pies, podés llevarlas con unas medias color piel debajo.

¿De cuero o de charol?

En cuanto a materiales, las ballerinas vienen en versiones de cuero, charol y gamuza. Las de acabado brillante en charol elevan cualquier look básico. Por otro lado, las de cuero con acabado mate dan un aire más clásico y atemporal. Para las que buscan un look más moderno, también se ven muy bien las ballerinas con punta cuadrada o ligeramente afilada, que rompen con la clásica punta redonda y se adaptan muy bien a los outfits.

Además de ser un ítem clave por su estética, las ballerinas son una opción cómoda y versátil para el día a día, ideal para las que buscan reemplazar las zapatillas sin resignar la comodidad.