La Legislatura de Formosa repudió a Milei por el abandono de las rutas nacionales: "Es indefendible"

En una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de Formosa aprobó una resolución de repudio contra el Gobierno nacional por la paralización de la obra pública vial y el deterioro de las rutas nacionales en todo el país. La iniciativa fue impulsada por el bloque justicialista y reclama al Gobierno de Javier Milei y a la Dirección Nacional de Vialidad que retomen de manera urgente las tareas de mantenimiento, reparación e inversión en la red vial nacional.

El proyecto fue presentado por el diputado provincial Jorge Román y contó con el acompañamiento mayoritario del oficialismo legislativo. Uno de los legisladores que se pronunció tras la aprobación fue Rodrigo Vera, integrante de la bancada justicialista, quien sostuvo que la resolución surge de “la preocupación real que existe por el aumento de accidentes de tránsito y fallecimientos en todas las rutas argentinas”.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Vera afirmó que desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 el Estado nacional “se retiró completamente del mantenimiento de las vías nacionales”, situación que derivó en un escenario de “abandono total”.

Reclamo por fondos y mantenimiento vial

El legislador cuestionó además la paralización de la obra pública y la retención de fondos específicos provenientes de impuestos a los combustibles que, según señaló, deberían destinarse al mantenimiento vial. “Todos pagamos impuestos al combustible cada vez que cargamos nafta y esos recursos tienen que volver en obras y mantenimiento”, expresó.

Desde la Legislatura provincial reclamaron que el Gobierno nacional presente un plan integral de reparación y mantenimiento de rutas nacionales y que transfiera los fondos correspondientes a las provincias. Vera sostuvo que la situación actual afecta directamente la seguridad vial y advirtió que el deterioro de las rutas nacionales impacta también en el territorio formoseño.

En ese marco, defendió la inversión provincial en infraestructura vial y respondió a sectores opositores que habían planteado incorporar también la situación de rutas provinciales dentro del debate legislativo.

Según explicó, el gobernador Gildo Insfrán continúa ejecutando obras de mantenimiento, estabilizado granular y accesos en distintos puntos del interior provincial, aunque reconoció que existe una fuerte reducción de recursos producto de las decisiones del Ejecutivo nacional.

Críticas a La Libertad Avanza

Durante sus declaraciones, Vera también cuestionó la ausencia de legisladores de La Libertad Avanza durante el tratamiento del proyecto. El diputado aseguró que los representantes libertarios “evitaron debatir una situación crítica de la cual es responsable el Gobierno nacional” y calificó de “indefendible” el estado actual de las rutas.

Además, criticó actitudes recientes de sectores libertarios en la Legislatura provincial y sostuvo que existe una “banalización de la vida humana” en determinados discursos políticos. Previamente a la sesión, legisladores provinciales mantuvieron una reunión informativa con autoridades de la Dirección Provincial de Vialidad de Formosa y de la Dirección Provincial de Seguridad Vial.

Durante ese encuentro, los funcionarios provinciales expusieron informes técnicos y datos vinculados al estado actual de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Según indicaron desde el oficialismo, el diagnóstico presentado describió un escenario de “abandono y descuido total” por parte del Gobierno nacional, situación que definieron como “preocupante y dolorosa” debido al impacto que genera en la seguridad vial y la conectividad regional.