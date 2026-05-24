Crisis económica: cerraron dos históricos hoteles y despidieron a los trabajadores por decisión de Milei

Dos históricos hoteles cerraron sus puertas.

En el contexto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, dos históricos hoteles cerraron sus puertas y despidieron a los trabajadores tras un decreto presidencial.

Se trata de la Unidad Turística Embalse, en Córdoba, y el complejo de Chapadmalal, en Buenos Aires. Hay 101 empleados de planta permanente de los hoteles que pasan a disponibilidad por un año, mientras que los contratados fueron despedidos.

Esto se da en el marco de la "transformación del Estado" que impulsa Milei y que dispuso el cierre efectivo de los complejos hoteleros estatales y que golpea duramente a los trabajadores y al turismo nacional.

La decisión fue confirmado por el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Unidad Turística Embalse, Leonardo Ladoux, quien detalló que la medida alcanza a 101 trabajadores en total de los cuales 45 se desempeñaban en el complejo cordobés del Valle de Calamuchita según recogió el diario La Voz del Interior.

Los aproximadamente 30 trabajadores de planta permanente fueron pasados a la figura de disponibilidad, que implica un plazo de 12 meses para lograr una reubicación dentro de la Administración Pública Nacional. Cabe señalar que en caso de que pase el año y no tengan alguna designación, quedarán automáticamente desvinculados, con derecho a percibir una indemnización conforme lo dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo.

Por otra parte, los 15 empleados contratados que aún quedaban en el complejo fueron despedidos de manera inmediata. Esto dejó al complejo sin ningún empleado. Lo mismo sucedió en el complejo de Chapadmalal, que también fue vaciado y donde los trabajadores tuvieron el mismo fin según su contratación.

Qué pasará con los históricos complejos turísticos

El Embalse es reconocido por contar con un extenso predio de más de 300 hectáreas junto al mayor lago de la provincia Córdoba. Tiene una rica historia ya que fue inaugurado en la década del 50 como parte de la política de turismo social del Estado argentino. Tras la determinación del gobierno de Milei, ambos complejos fueron transferidos a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y serán puestos a la venta o concesión para que inversores privados definan su futuro.

"Recibimos un acta para que en 10 días dejemos las viviendas y nos tratan de intrusos. Nos afecta a más de 30 familias que hace más de 20 años vivimos en estos pabellones que son cedidos por nuestro empleador", relató Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE Chapadmalal al medio local Radio Brisas.