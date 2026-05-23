Mini Milei: la degradación del presidente acelera la guerra de sucesión

El sistema de poder que solventó el Experimento Milei ya está evaluando repuestos. El objetivo manifiesto es "preservar el programa" de gobierno -La Nación dixit- frente a la debacle de un presidente jibarizado por las internas palaciegas y la rapiña voraz. Enterados del scouting, los aspirantes a la herencia ya no esperan la caída del presidente para mostrarse. Le disputan el puesto en tiempo real.

Hasta hace pocas semanas, el relato oficial sobre la solvencia de Milei tenía cierta consistencia estadística. El informe cuatrimestral del Observatorio Pulsar de la UBA, elaborado sobre 159 mediciones de enero a abril de 2026, lo ubicaba con un 41% de valoración social positiva promedio. No escalaba, pero tampoco se hundía. Resistía. Ese equilibrio se rompió en mayo con una velocidad que tomó por sorpresa incluso a sus propios operadores.

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Las mediciones de mayo cuentan otra historia. Según Atlas Intel, la desaprobación trepó al 63% y la aprobación cayó al 35,5%, el registro más bajo desde su asunción en diciembre de 2023. La consultora Management & Fit detectó una caída de casi diez puntos en la aprobación desde febrero, cuando aún rondaba el 46,8%. Zuban Córdoba elevó la desaprobación al 64,5%, con una imagen negativa que alcanzó el 60,6%. La consultora Giacobbe, por su parte, midió un 53,9% de imagen negativa y apenas un 35,9% de positiva, y certificó que el 41,9% de los argentinos dice que no puede resistir más la situación económica. Si se le suma el 15,1% que calcula aguantar seis meses más, el resultado es que casi el 57% de la población siente que está al límite o lo cruzó.

El dato más corrosivo no viene de los porcentajes de aprobación, que siempre admiten interpretaciones. Viene de una pregunta abierta. La consultora TresPuntoZero hace desde enero de 2022 el mismo ejercicio: le pide a la gente una sola palabra para definir al presidente. En enero de 2022, cuando Milei era diputado y fenómeno televisivo, dominaba "loco". En septiembre de 2023, tras las PASO que lo catapultaron, apareció "esperanza". En diciembre de 2023, con el 58,7% de imagen positiva en su pico histórico, "esperanza" era la palabra más mentada. En mayo de 2026, sobre 1000 casos a nivel nacional, la palabra dominante es "corrupto". El arco completo de su ciclo político cabe en esa secuencia de cuatro palabras.

La encuesta de VOZNA agrega un dato que tiene peso simbólico: Milei ya supera a Cristina Fernández de Kirchner en imagen negativa. El presidente registra el 57,9% de rechazo; la ex mandataria, el 52,8%. Esto no significa que el kirchnerismo haya recuperado terreno. Significa que el gobierno libertario logró, en menos de dos años y medio, superar el techo de rechazo de la figura política más atacada, perseguida y estigmatizada de la última década.

La guerra abierta

En el Círculo Rojo, la discusión ya no es si Milei se recupera. Es quién lo reemplaza y cuándo.

Patricia Bullrich es la que se exhibe como relevo de modo más audaz. Con su escaño en el Senado y la distancia suficiente del desgaste cotidiano del Ejecutivo, la ex ministra de Seguridad construye su perfil de alternativa con una combinación de gestos y acciones. A diez días del vencimiento legal para la presentación de declaraciones juradas, presentó la suya con antelación, justo el día en que se cumplían dos semanas de la promesa de Milei sobre la "inminencia" de la declaración de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Aquella promesa ocurrió, precisamente, luego de que Bullrich exigiera la presentación que todavía brilla por su ausencia. La presentación administrativa, es obvio, buscó exhibir al funcionario en off side.

La propia senadora avisó que está dispuesta a acelerar. El jueves, mientras la mesa chica mileísta se tiraba con todo, Bullrich publicó en sus redes un video que exhibe la calle que lleva su apellido y de fondo una canción de María Becerra cuya frase central dice "Dale fondo, papi, acelera". El posteo fue interpretado como lo que fue: una declaración de candidatura vestida de ironía pop.

La aceleración tuvo también derivas institucionales. Federico Angelini, figura de confianza de Bullrich dentro del Ministerio de Seguridad, presentó su renuncia. Para que quede claro el sentido político de la acción, el funcionario criticó la dilación de Adorni en su carta de renuncia. La escena se completó con un dato adicional: el funcionario renunciante ya encontró cobijo en el gobierno de Santa Fe, a cargo de Maximiliano Pullaro, una de las figuras del extinto Juntos por el Cambio que pretenden resucitar el dispositivo electoral que utilizó Bullrich en las —para ella fallidas— elecciones de 2023.

Mientras tanto, desde el interior del propio universo libertario, las fracturas se profundizan. Ramiro Marra, el intelectual recaudador Agustín Laje y el influencer conocido como "El Gordo Dan" apuntaron contra lo que denominan el "entorno" de Milei, denunciando "operaciones internas", "manipulación de información" y un "cerco" político alrededor del presidente. La tensión entre Karina Milei y Santiago Caputo, los dos poderes reales del oficialismo, ya no se procesa en reuniones reservadas. Se expresa en redes, en declaraciones y en fugas de información que ninguno de los dos bandos parece poder o querer detener. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y figura del clan que contabiliza 17 miembros en distintos estamentos del Estado, quedó expuesto con una cuenta que revelaba datos picantes de la intimidad oficialista. “Debería resolverse en el vestuario” pidió el diputado que sueña con la oficina que habitó su tío.

Victoria Villarruel no se mueve al mismo ritmo que Bullrich, pero se mueve. La vicepresidenta viene construyendo su propia distancia del núcleo duro del oficialismo con una combinación de roces declarativos y posicionamientos que, leídos en conjunto, trazan una línea de diferenciación cada vez más nítida respecto del presidente que la eligió como compañera de fórmula.

En mayo, durante una visita a Rosario, Villarruel se desmarcó de la interna abierta dentro del espacio y se sumó al reclamo que Bullrich había instalado: reclamó que Adorni presente su declaración jurada de modo inmediato. Antes que eso, la vice verde oliva venía de disparar contra figuras del círculo íntimo de Milei en una sola semana. Al ex ministro de Defensa Luis Petri lo llamó "playmobil". Y calificó de "fantochada" un proyecto impulsado por Lilia Lemoine, diputada que integra la mesa chica de Milei.

Sucesión en línea

Bullrich piensa en el 2027, pero acelera como si el relevo se produjera antes de lo que indica el calendario electoral. Para que eso ocurra, debería mediar una vacante en el sillón de Rivadavia que, a priori, sería cubierta por Villarruel. Si eso no ocurriese, el tercero en la línea de sucesión es Martín Menem, que debería asumir con la premisa de convocar a elecciones. La opción anticipada que le tocaría a Bullrich sería una Asamblea Legislativa, que se constituye soberana y puede elegir a quien complete el mandato entre los legisladores o, incluso, algún mandatario provincial.

Las encuestas, aunque disparan alarmas en su entorno, todavía no muestran a Milei en situación terminal. Pero como dice la canción de María Becerra que eligió Bullrich para su provocador video: "activo pa' empezar la carrera / esto 'tá muy lento, creo que me tiene en primera / dale fondo, papi, acelera”.

Aún "entubado" -como sugirió otro desafiante, Mauricio Macri- Milei sabe que sin votos no es nada para los dueños del poder y el dinero, de modo que avaló el plan que le extendieron los Caputo -Toto y Santiago- para movilizar la actividad con decisiones heterodoxas: soltar tasas y pesos con crédito al consumo, devaluar con moderación y trazar un horizonte en la baja de retenciones para la industria y el campo. No por casualidad, el cronograma anunciado se propone mejorar los ingresos charareros justo cuando empieza el año electoral: el sector agropecuario, además de ser un aliado ideológico natural de las opciones de derechas, es el principal dinamizador de la economía en los pueblos, donde el paso de la motosierra viene haciendo estragos desde hace dos años.

El súbito "Milei heterodoxo" es una muestra de las maniobras que los hermanos Milei están dispuestos a hacer para permanecer en el empleo más lucrativo de sus vidas. Pero no es la única.

Virilización de emergencia

En este contexto, circularon audios de conversaciones privadas entre Milei y Rosemary Maturana, asesora de imagen con quien el presidente habría mantenido un affaire. Los registros, de contenido íntimo, se difundieron en los días previos al lanzamiento del nuevo sencillo de Maturana, titulado "El paquetón", cuya letra incluye referencias evidentes a sus encuentros con el mandatario. El timing de la difusión generó suspicacias de todo tipo. Desde una maniobra de marketing orquestada por la propia asesora, al lanzamiento de artificios banales para distraer la atención del público, cautivado por los detalles del súbito incremento patrimonial del entorno presidencial.

Cuentas asociadas al oficialismo alentaron la narrativa de que los audios "lo muestran como un hombre real", en la jerga de los foros masculinistas de internet, un "Chad". Con la torpeza de las operaciones ejecutadas de apuro, Lemoine publicó en sus redes un posteo desesperado: "En LN+ no tienen huevos para hacer rating con lo del paquetón. ¿Soy la única pensando eso?".

El operativo de virilización en plena caída de imagen es una confesión involuntaria del diagnóstico que el propio oficialismo tiene sobre su situación: el otrora león se redujo a un cachorro con pulsiones de púber.

Negocios contra reloj

Mientras la interna consume tiempo y energía del oficialismo, el Congreso avanza con una reforma que tendrá consecuencias materiales directas sobre millones de hogares. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de modificación a la Ley 27.637 de 2021, que regula el régimen de zonas frías. El cambio reduce el alcance geográfico del subsidio al consumo de gas: más de un millón y medio de familias quedarían afuera del beneficio que hoy reciben.

Por la quita del beneficio las boletas podrían aumentar entre un 30% y un 100% para aproximadamente 1,6 millones de hogares. El impacto también alcanzaría a comercios e industrias de las regiones afectadas. El Gobierno calcula un ahorro de 400 millones de dólares. Otro azote al bolsillo en el altar del mentado superávit fiscal.

La misma sesión que quitó subsidios a más de un millón y medio de familias aprobó, en el mismo paquete legislativo denominado de "medidas energéticas", una operación de signo inverso: la condonación de deudas de las distribuidoras eléctricas con el mercado mayorista CAMMESA por un total de 1.842 millones de dólares. El mecanismo permite a las empresas cancelar esas obligaciones a través de compensaciones por créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario. Los principales beneficiarios son Edenor, controlada por los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti —con 438 millones de dólares en deuda perdonada—, la filial local de Enel que opera Edesur —con 345 millones— y el Grupo DESA. En conjunto, el 69% de las acreencias beneficiadas corresponde a esas tres estructuras empresariales, parte del firmamento de entrenados beneficiados por licitaciones, privatizaciones y concesiones en curso.

La incorporación de negocios llave en mano en los paquetes legislativos que envía el Ejecutivo al Congreso provatizó la búsqueda de votos. Son las propias empresas interesadas en los proyectos quienes se encargan de conseguir voluntades entre los legisladores. Se recompensa tanto el quorum como el brazo en alto. El miércoles, por caso, el Grupo Vila-Manzano trajinó el quorum que permitió avanzar con la agenda oficialista, que, además de la condonación a las eléctricas, incluyó beneficios específicos para empresas varias en la denominada Ley Hojarasca -que deroga, entre otras normas, el fomento a la producción estatal de medicamentos, la transferencia de tecnología, la protección de bienes culturales y la producción nacional de fertilizantes-, y la modificación de Zona Fría para la provisión de gas. En el mismo sentido, Adorni anunció el viernes el envío de otro paquete de leyes al Congreso que incluye la eliminación de los octógonos que advierten por excesos de componentes en alimentos procesados que pueden ser perjudiciales para la salud. Las poderosas empresas interesadas en eliminar esa norma serán las encargadas de obtener quórum y votos en una sesión donde, según la estrategia oficial, el gobierno obtendrá apoyo para profundizar la motosierra en las provincias.

El gobierno proyecta también sancionar en breve el Súper Rigi, otra vuelta de concesiones a empresas interesadas en garantizar décadas de beneficios fiscales a cambio de inversiones destinadas a explotar a discreción por décadas recursos naturales y estratégicos de la nación. La concesión de beneficios a los más ricos -tanto empresas como individuos- está en la base de la transferencia regresiva de los sectores trabajadores a la élite, corazón del modelo que el Círculo Rojo se propone preservar. Un informe del portal de empleo Bumeran, publicado el 21 de mayo de 2026, relevó que el 87% de los trabajadores argentinos considera insuficiente su salario para cubrir las necesidades básicas, y que siete de cada diez no logra estirar su ingreso más allá de dos semanas. El 28% agota el sueldo apenas cobra, destinándolo a deudas y cuentas pendientes. La imposibilidad de ahorro es casi total: nueve de cada diez trabajadores no pueden guardar dinero. El endeudamiento, en tanto, no frena: el 77% de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos más que en 2025.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó el proyecto como un "gran error" que tendrá consecuencias sobre una población que ya tiene dificultades para llegar a fin de mes. El diagnóstico es más que una crítica opositora: traza un mapa de las zonas donde el gobierno pierde apoyos y donde el peronismo puede recuperarlos.

El plan de Kicillof

En el campo opositor, el gobernador de la provincia de Buenos Aires es hoy el único dirigente con una estrategia articulada y con respaldo empírico para sostenerla. La encuesta de la consultora Proyección registró por primera vez en mayo de 2026 que Kicillof derrota a Milei en un balotaje hipotético de cara a las elecciones de 2027. El voto antilibertario ya supera al tradicional voto antiperonista. Ese cambio de composición del electorado es el dato estructural de la política argentina de este período.

El 75,5% de los consultados por Proyección sostiene que su situación económica familiar empeoró o se mantuvo igual de mal en los últimos meses. El porcentaje de argentinos que debió endeudarse para cubrir gastos del hogar llegó al 64,1%, un nuevo récord. Santiago Giorgetta, director asociado de la consultora, explicó a El Destape: "Las cuestiones económicas, como los bajos salarios, la inflación y el desempleo, van ganando terreno entre las preocupaciones de los argentinos. Estamos en el peor momento del Gobierno y eso tiene que ver con la situación económica de las familias".

Kicillof avanza en la construcción de su plataforma opositora con dos movimientos simultáneos. Por un lado, una campaña masiva de afiliación al PJ bonaerense que se canalizará a través de una aplicación para teléfonos móviles. El objetivo es actualizar un padrón envejecido y ampliar la base de militancia del partido. Por otro lado, profundizar la antítesis con la gestión abandónica del gobierno nacional en materia de salud, educación y cobertura social.

En ese contexto se inscribe la campaña “Axel o Milei” que desde esta semana se expande del conurbano a todo el país. La estrategia de Kicillof rehuye discutir cifras macroeconómicas en abstracto. Denuncia las consecuencias concretas del plan: las facturas de gas que llegan antes del invierno, los salarios que no alcanzan, las familias que se endeudan para comer. Confronta modelos de país desde lo cotidiano, desde donde vive la gente. Es una táctica de baja complejidad retórica y alta efectividad política. Al menos, para posicionarlo como el opositor mejor ponderado en un mar embravecido infestado de tiburones que huelen sangre.