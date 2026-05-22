Hasta Cristina Pérez se hartó y ventiló los detalles desconocidos sobre la interna en el Gobierno: "Una enorme"

Hasta Cristina Pérez se hartó y ventiló los detalles desconocidos sobre la interna en el Gobierno.

La periodista Cristina Pérez protagonizó un crudo análisis sobre el caos en el gabinete de Javier Milei. En la pantalla de La Nación Más, la conductora remarcó la enorme desconfianza en el círculo íntimo del mandatario, expuso la parálisis estatal y advirtió sobre las graves consecuencias de esta fractura institucional.

Durante su espacio televisivo, la comunicadora describió el complejo panorama del oficialismo ante los reiterados escándalos. "No hay dos verdades. Esto lo que marca es una ruptura, es como plantearse el agua y el aceite. No se ve que puedan unirse", arrancó.

Para profundizar su postura, la presentadora expuso el nivel de toxicidad en el seno del poder. "Pero, además, hay una enorme desconfianza de un equipo que tiene que trabajar junto. No solo ahora, sino en todo lo que viene", sentenció para alertar a su audiencia.

La "guerra" en el Gobierno

Lejos de calmar el tono de su editorial, Pérez apuntó directo a la fallida estrategia de la máxima autoridad nacional. "Hay que analizar políticamente lo que hace el Presidente. Sigue la interna, sigue la guerra", disparó sin filtros. En ese mismo sentido, cuestionó la viabilidad de la gestión de La Libertad Avanza: "Lo que se transmite es: si no confían entre ellos, ¿cómo ser confiables?".

Hasta Cristina Pérez se hartó y ventiló los detalles desconocidos sobre la interna en el Gobierno.

"Claro, Javier Milei saca acuerdo con el Fondo, el EMAE dio mejor. La economía es todo un mundo distinto de este de la política", continuó la conductora y agregó. "Ciertamente hay una falta de sincro y un problemón adentro del equipo. El Presidente quiere entre disimular y contener, porque no tiene decidido desprenderse de nadie", remató de manera contundente.