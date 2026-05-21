Presidenta de México pide a funcionarios de su partido renunciar si estuvieran ligados a casos de corrupción: fuentes

FOTO DE ARCHIVO: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, asiste a una conferencia de prensa en la Ciudad de México

​La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha exigido la renuncia de funcionarios del partido gobernante Morena que estén involucrados en actos de corrupción, según dos fuentes del movimiento, en medio de la creciente presión ‌de Estados Unidos contra políticos mexicanos con ‌presuntos vínculos con los poderosos cárteles de la droga del país latinoamericano.

Según las fuentes, Sheinbaum transmitió el mensaje en una reunión con gobernadores de Morena el jueves de la semana pasada en Palacio Nacional. Una semana antes, el 7 de mayo, hizo la misma petición en una reunión con legisladores del oficialismo.

Ni la Presidencia de México ni Morena respondieron a solicitudes de comentarios.

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"El ultimátum fue que si están involucrados en algo turbio deben renunciar y afrontar las consecuencias", dijo una de las fuentes de Morena que solicitó el anonimato para poder discutir asuntos privados. Según ​las fuentes, Sheinbaum no mencionó nombres ⁠ni dijo qué medidas se tomarían si los funcionarios no dimitían.

El mensaje de Sheinbaum a los dirigentes del ‌partido, que no se había reportado con anterioridad, es el ejemplo más reciente del impacto ⁠de la acusación formal de alto perfil anunciada a fines de ⁠abril por Estados Unidos, que imputó al gobernador del estado Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros funcionarios actuales y anteriores por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

En público, Sheinbaum ha criticado las solicitudes de extradición de ⁠Estados Unidos que acompañaron la acusación formal, afirmando que carecían de pruebas suficientes para que México emitiera ​órdenes de arresto. Ha exigido pruebas "claras" a Estados Unidos y ha declarado que, ‌de no recibirlas, los cargos parecen tener motivaciones políticas.

Sin ‌embargo, las reuniones privadas con Morena sugieren que Sheinbaum está adoptando una postura diferente dentro de su ⁠propio partido.

Rocha es un influyente dirigente de Morena y un estrecho aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, predecesor y mentor de Sheinbaum. Rocha, quien niega haber cometido delito alguno, se ha apartado temporalmente de su cargo mientras se lleva a cabo una investigación local.

Reuters informó previamente que la acusación formal había provocado una división en Morena, con ​facciones enfrentadas sobre ‌cómo responder: algunos buscan proteger a Rocha y a otros del intervencionismo estadounidense, mientras que otro grupo aboga por combatir la corrupción dentro del partido, con miras a elegir candidatos probos para las elecciones intermedias del próximo año.

TEMORES

Las dos fuentes del partido también indicaron que existe una creciente preocupación dentro de Morena de que Estados Unidos utilice las leyes antiterroristas para perseguir a funcionarios y que ⁠Morena mismo pueda ser declarado organización terrorista, como ya ha sucedido con varios cárteles mexicanos. Cuando se le preguntó sobre esa posibilidad en su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum lo desestimó, afirmando que no veía "ningún riesgo" de que Morena fuera designada como una Organización Terrorista Extranjera.

Pero a puertas cerradas, según las fuentes, Sheinbaum transmitió un mensaje diferente, advirtiendo a los dirigentes del partido sobre los riesgos que corren Morena y sus aliados si las acusaciones de corrupción persisten.

"Debemos garantizar el futuro de Morena", les dijo a los miembros de su partido.

Sheinbaum recibirá al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, el jueves, en ‌medio de la creciente tensión entre ambos vecinos.

DISPUTA DIPLOMÁTICA

El mes pasado, la muerte de dos funcionarios estadounidenses en un accidente automovilístico en el norte de México desató una disputa diplomática sobre qué hacían viajando con un convoy de fuerzas de seguridad mexicanas que regresaban de una redada a un laboratorio de drogas. Fuentes informaron a Reuters que los funcionarios estadounidenses eran oficiales de la CIA.

La presencia de personal estadounidense en operaciones contra cárteles es un asunto sumamente delicado en ‌México. Sheinbaum ha sostenido durante mucho tiempo que acoge con beneplácito el intercambio de inteligencia y la cooperación en materia de seguridad, pero que no aceptará la participación de agentes o fuerzas estadounidenses en operaciones en territorio mexicano.

Por el contrario, el presidente ‌Donald Trump ha pedido repetidamente ⁠un mayor uso de la fuerza militar estadounidense para combatir a los cárteles mexicanos y ha amenazado con que Estados Unidos podría actuar por su cuenta si Washington considera que México ​no está haciendo lo suficiente.

Ante la creciente tensión, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que el gobierno había iniciado una revisión de los más de 50 consulados mexicanos que operan en Estados Unidos, una medida que podría resultar en el cierre de algunas oficinas diplomáticas.

Con información de Reuters