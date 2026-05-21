Mohamed Salah y Omar Marmoush lideran convocatoria de Egipto al Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Premier League - Livepool vs Chelsea

​El delantero del Liverpool Mohamed Salah lidera ‌la convocatoria ‌de la selección de Egipto para el Mundial, en una nómina en la que también destaca la presencia del atacante ​del Manchester ⁠City Omar Marmoush.

El listado ‌de 27 futbolistas ⁠fue dado ⁠a conocer por el entrenador Hossam Hassan, quien deberá descartar ⁠un jugador de ​cara a la ‌nómina definitiva para ‌el torneo que comienza ⁠en pocas semanas y se jugará en Estados Unidos, México y ​Canadá.

Egipto ‌integra el Grupo G del Mundial, donde se medirá con Bélgica, Irán y Nueva ⁠Zelanda.

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A continuación, la convocatoria:

Arqueros: Mohamed El Shennawy, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman, Mohamed Alaa

Defensores: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdi Fathi, Ramy Rabia, ‌Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fattouh, Karim Hafez

Mediocampistas: Marwan Attia, Mohannad Lasheen, Nabil Emad Dunga, ‌Mahmoud Saber, Ahmed Sayed Zizo, Mahmoud Trezeguet, Emam Ashour, ‌Mostafa Ziko, ⁠Ibrahim Adel, Haitham Hassan

Delanteros: Mohamed Salah, ​Omar Marmoush, Aktay Abdullah, Hamza Abdelkarim

Con información de Reuters