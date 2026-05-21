Mohamed Salah y Omar Marmoush lideran convocatoria de Egipto al Mundial

El delantero del Liverpool Mohamed Salah lidera la convocatoria de la selección de Egipto para el Mundial, en una nómina en la que también destaca la presencia del atacante del Manchester City Omar Marmoush.
El listado de 27 futbolistas fue dado a conocer por el entrenador Hossam Hassan, quien deberá descartar un jugador de cara a la nómina definitiva para el torneo que comienza en pocas semanas y se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Egipto integra el Grupo G del Mundial, donde se medirá con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.
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A continuación, la convocatoria:
Arqueros: Mohamed El Shennawy, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman, Mohamed Alaa
Defensores: Mohamed Hany, Tarek Alaa, Hamdi Fathi, Ramy Rabia, Yasser Ibrahim, Hossam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fattouh, Karim Hafez
Mediocampistas: Marwan Attia, Mohannad Lasheen, Nabil Emad Dunga, Mahmoud Saber, Ahmed Sayed Zizo, Mahmoud Trezeguet, Emam Ashour, Mostafa Ziko, Ibrahim Adel, Haitham Hassan
Delanteros: Mohamed Salah, Omar Marmoush, Aktay Abdullah, Hamza Abdelkarim
Con información de Reuters