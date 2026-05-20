Efecto mojado: el peinado que te salva cuando no tuviste tiempo de lavarte

El acabado brillante camufla la grasa y la convierte en estilo.

El efecto mojado dejó de ser exclusivo del verano y se instaló como la solución más canchera para esos días entre lavados. Te contamos cómo lograr el wet look en todas sus versiones, qué productos necesitás y cómo adaptarlo a cualquier largo de pelo sin que parezca que saliste de la ducha.

El efecto mojado ya no es solo cosa del verano

Todas tenemos un calendario mental de lavados. Sabemos perfectamente qué días toca shampoo y acondicionador, y qué días toca improvisar. La buena noticia es que el efecto mojado, ese peinado que arrasa en alfombras rojas y pasarelas, se convirtió en el mejor aliado para salir del paso sin que nadie note que tu pelo pide lavado a gritos.

La tendencia, que parecía reservada para los días de calor, demostró que funciona los 365 días del año. El acabado pulido y brillante camufla la grasa natural de la raíz y la convierte en parte del look. Emma Roberts, Camille Razat y Chiara Ferragni ya lo adoptaron, y cada una le da su propio giro.

Sleek back: el clásico que nunca falla

El peinado más fiel a la tendencia es el , que consiste en peinar todo el pelo hacia atrás y recogerlo detrás de las orejas. El efecto visual es tan pulido que, desde algunos ángulos, parece que llevás un moño bajo aunque tengas el pelo suelto. Las modelos de Fendi lo lucieron así en la Semana de la Moda de París.

Para lograrlo, necesitás un buen gel de fijación fuerte y un peine que no rompa el cabello. Si tenés poca densidad en la línea de crecimiento, hay un truco de maquillador: rellená los huecos con una sombra de ojos mate del mismo tono que tu pelo.

Wet look en pelo corto: también se puede

Uno de los grandes mitos es que el efecto mojado solo funciona con melenas largas. Para cortes pixie, garçon o cualquier versión bien corta, el secreto está en no pasarse de producto. Un gel sin alcohol, que no deje residuos blancos y que se elimine fácilmente con agua, es la clave para conseguir el efecto sin que el pelo quede acartonado. La fijación tiene que ser fuerte, pero el acabado tiene que parecer natural.

Un buen gel sin alcohol fija por horas sin dejar residuos blancos.

Moño balletcore: elegante y salvador

Los peinados inspirados en las bailarinas de ballet viven su momento de gloria y son una solución perfecta para alargar el tiempo entre lavados. La clave está en pulir la zona superior con un peine y recoger la melena a la altura de la coronilla, como hace la modelo Dafne Groeneveld.

La versión de Chiara Ferragni suma un giro más sofisticado: raya a un lado y ondas a ambos lados del recogido, con cierta elevación en las raíces como la que llevaban las divas de los años 30. Madelyn Cline lo reinterpretó con un tupé frontal que suma centímetros de estatura. Para estos looks, los geles de fijación fuerte son el producto estrella.