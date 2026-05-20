Juez de EE.UU aceptó acuerdo de culpabilidad de Fred Machado: cómo impacta en el caso Espert

La resolución del acuerdo de culpabilidad que busca sellar el empresario argentino Federico “Fred” Machado en Estados Unidos, por los delitos de lavado y fraude, puede impactar de lleno en la causa en que se investiga a José Luis Espert en la justicia federal de San Isidro. Es que el patrimonio del exdiputado libertario, que también es investigado por lavado pero en la Argentina y tiene sus bienes embargados, tuvo un salto extraordinario a partir del momento en que conoció a quien fue el financista de su campaña electoral de 2019.

Machado reconoció el pasado 13 de mayo ante la Justicia de los Estados Unidos haber cometido el delito de lavado y fraude para lograr una reducción de los cargos y la pena -que desde el entorno de Machado dijeron a El Destape que ya está pactada-. Ahora se espera que un juez de Distrito homologue o rechace el acuerdo que el financista de la campaña presidencial de Espert en 2019 rubricó con la fiscal federal de Texas Heather Rattan. Ese acuerdo incluyó la quita de la acusación por narcotráfico.

Este lunes, el juez Don Bush, quien interrogó a Machado para constatar que era consciente de las consecuencias de la decisión que estaba tomando de forma voluntaria tras negociar con la fiscalía, recomendó al juez federal de distrito Amos Mazzant, que es el titular de la causa, que “acepte el acuerdo y la declaración de culpabilidad del acusado y que se lo declare culpable”. El juez Mazzant deberá homologar o rechazar el acuerdo y dictar sentencia. Como resaltó su par Bush, el juez de distrito podría “rechazar el acuerdo de culpabilidad” si, por ejemplo, “después de revisar el informe determina que la sentencia acordada no constituye una disposición apropiada para el caso”. La resolución del caso podría darse en pocos días o demorar unos meses.

Desde el entorno legal de Machado afirmaron a El Destape que la pena ya fue pactada y que por eso se arribó al acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Pero resaltaron que falta que el juez de distrito homologue lo acordado para que sea oficial. Por esta última razón no quisieron brindar a este medio el tiempo de prisión que se habría pactado. Según publicó el periodista Sebastián Lacunza en eldiarioar.com este martes, Machado “negocia una pena de seis años y aspira a regresar a la Argentina en pocos meses”. Lacunza fue quien dio a conocer el caso bautizado en la prensa argentina como “Narcoescándalo” y que involucra a Espert y Machado.

¿Qué reconoció Machado ante los tribunales estadounidenses? Que cometió fraude y operaciones de lavado al haber operado una gran estafa a partir de la venta de aviones “invendibles” vía sus empresas. La Justicia estadounidense habló de “Esquema Ponzi”. En el acuerdo con la fiscalía, rubricado el pasado 13 de mayo, se hace referencia por ejemplo a 3 casos: uno fechado el 28 de febrero de 2019 referido a una aeronave de All Nippon Airways Co; otro ocurrido el 12 de noviembre de 2020 con una aeronave de Air India que no estaba a la venta (en este caso se firmó un contrato por un depósito reembolsable de 5 millones de dólares); y otro sucedió el 27 de diciembre de 2019 con un avión que pertenecía a una empresa privada y estaba localizado en China.

La socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, fue condenada en 2023 a 16 años de prisión. Mercer Erwin no realizó ningún acuerdo de culpabilidad y a diferencia de su socio, la justicia estadounidense le achacó además de lavado de activos y fraude, el delito de narcotráfico. Si se confirma el acuerdo de Machado con la fiscalía, el argentino habrá esquivado la pena por ese último delito.

El presidente Javier Milei se hizo eco del acuerdo alcanzado por Machado y buscó utilizar la quita del delito de narcotráfico a Machado –que aún no fue confirmado- para instalar que Espert es inocente de los delitos por los que es acusado en la Argentina. Un absurdo. Apuntó a los “periodistas de mierda” por una supuesta operación contra el economista.

Lejos de impactar en una pretendida inocencia de Espert en la causa por la que se lo investiga por lavado de activos en la justicia federal de San Isidro, el acuerdo de culpabilidad que busca cerrar Machado podría complicar al excandidato a diputado por la Libertad Avanza. Por ejemplo, ya quedó comprobado que Machado financió –al menos en gran parte- la campaña presidencial de Espert de 2019 y le giró al menos 200 mil dólares en 2020.

Esa información consta en la causa que tramita ante el juzgado federal a cargo del juez Lino Mirabelli, en San Isidro, cuya investigación está en manos del fiscal Fernando Domínguez. Ese expediente se inició por una denuncia del dirigente Juan Grabois. En un allanamiento realizado a Machado en el marco de esa pesquisa se halló un contrato por el que empresario pactó el pago a Espert de USD 1.000.000 para una asesoría de una minera guatemalteca de su propiedad. Esa asesoría nunca se ejecutó según reconoció el mismo Espert cuando estalló el escándalo. Aunque dijo que sí cobró los 200 mil dólares (algo que cuando estalló el escándalo buscó negar).

A juzgar por las pruebas que nutren la causa, es evidente que desde que conoció a Machado, el patrimonio de Espert tuvo un gran salto. Por ejemplo, en 2019 se compró junto a su esposa una casa de 250 metros cuadrados en el barrio de Beccar, partido bonaerense de San Isidro. Y en 2020, apenas recibió los 200 dólares adquirió un auto BMW.

¿Qué sostiene la Justicia ante este escenario? Que la “presunta ilicitud” de los 200 mil dólares que recibió Espert de Machado se “intentó disimular con la confección de un acuerdo contractual por la supuesta realización de un análisis de mercado y asesoramiento integral a desarrollarse en Guatemala”. Ese acuerdo está fechado el 7 de junio de 2019. “Según la hipótesis del caso de este Ministerio Público Fiscal, la suma de U$D 200.000,00 fue incorporada por José Luis ESPERT al sistema económico financiero nacional a través de la compra de distinto tipo de bienes intentando ocultar y/o disimular que su origen provendría de los ilícitos imputados a MACHADO” en la causa que tramita contra él en los EE.UU.

Y eso no es todo. Según surge de esta misma causa que tramitan Mirabelli y Domínguez, el exdiputado libertario falseó declaraciones juradas de bienes personales y ganancias, escondió cuentas bancarias y hasta se sospecha que usó empresas como pantalla y hasta un testaferro para presuntamente “blanquear” dinero ilícito. “De las declaraciones juradas de bienes personales y ganancias, los registros bancarios, la información de ARCA y la documentación societaria, se advierte una disparidad estructural entre la evolución patrimonial y los ingresos lícitos declarados respecto de las personas investigadas”, señalaron los acusadores sobre Espert, su esposa María Mercedes González, el hijo de ella y Claudio Cicarelli (primo de Fred Machado) en un dictamen contundente de 28 páginas del que El Destape dio cuenta el 20 de diciembre pasado. Con respecto a Espert fueron contundentes: “En el caso de José Luis Espert, la incorporación de activos de significativa relevancia económica (inmuebles, vehículos de alta gama y participaciones en sociedades) no encuentra correspondencia con los ingresos formales registrados en los períodos respectivos”.

Como publicó Carla Pelliza en El Destape –como si todo esto fuera poco-, un informe bancario que recibido la Justicia Federal de San Isidro sobre los movimientos de las cuentas y tarjetas de Espert en esta causa del Narcoescándalo, revela numerosas inconsistencias que pueden comprometer aún más la situación judicial del exdiputado. El documento que cita Pelliza evidencia un considerable aumento en el nivel de vida a partir de la relación del dirigente de LLA con Machado y que para costear esos gastos “El Profe” comenzó a ingresar dinero a sus cuentas de maneras cuanto menos llamativas. ¿Qué hizo? Millonarias transferencias desde sociedades presuntamente fantasma y personas físicas de condición humilde; ingresos de efectivo por cajeros autoservicio para evitar los controles tributarios; y giros desde cuentas asociadas a la estafa $Libra y a su candidato a vicepresidente, Luis Rosales.

Así las cosas, en el marco de la causa por lavado contra Espert, la justicia analiza los dispositivos y documentos secuestrados. Cuando el estudio de todo el material se haya concluido, el fiscal Domínguez definirá si pide la indagatoria del exdiputado de LLA. A juzgar por el caudal probatorio que tiene el expediente, es muy probable que el excandidato libertario sea citado como acusado.

Alguien debiera anoticiar al presidente Milei sobre la situación judicial del “Profe”, como suele llamar a Espert. Su entorno hace quedar al jefe de Estado en ridículo haciéndolo festejar un acuerdo de culpabilidad de Machado por lavado y fraude.