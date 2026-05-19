En el sector PyME ya se registraron 17 meses consecutivos de reducción de firmas.

Ante el cierre de la PyME número 25 mil durante la gestión de Javier Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lanzó una nueva protesta y cortó la Avenida General Paz a la altura de San Martín. Desde el sector estatal denunciaron que ya son 17 meses consecutivos de reducción de firmas registradas en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), lo que implica una caída más pronunciada incluso que en la pandemia.

“En términos económicos, Milei fue más letal que el Covid. El futuro de la Argentina con este gobierno es un futuro negro”, apuntó el Secretario General, Rodolfo Aguiar, en un comunicado de prensa. El gremio detalló que durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, mientras que con la administración libertaria “se fundieron” 11 mil firmas más que durante ese período. El dato surge de la comparación entre los registros de noviembre de 2023 y marzo de 2026, según la información de la SRT.

La protesta será a partir de las 10 en Av. General Paz y 25 de Mayo, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires y tiene como objetivo visibilizar la drástica situación que atraviesa el sector por la pérdida de empleo. “En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60 por ciento, y ahora es menor al 50%”, agregó el dirigente estatal.

La grave situación que atraviesan las PyMEs no sólo se ancla en la reducción de empresas en estos 27 meses de gestión de Javier Milei, sino de una fuerte desaceleración en la creación de nuevas firmas. “Tenemos que empezar a pensar en el día después de Milei sabiendo que nos van a dejar tierra arrasada. Por estos días, el Gobierno atraviesa una crisis grave y nosotros debemos seguir en la calle para ponerle fin a tanto sufrimiento de la gente”, concluyó Aguiar.

La movilización contará con la participación de distintas organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y vinculados al sector, distintas cámaras y asociaciones empresariales, quienes firmarán un documento conjunto para denunciar esta situación.

ATE denunció un “vaciamiento” del INTI

En paralelo a la pelea por el sector PyME, ATE presentó un recurso de amparo contra las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para exigir la nulidad de una resolución que elimina más de 900 servicios técnicos, ensayos y tareas de asistencia tecnológica. El sindicato denunció que el Gobierno avanza con un "desmantelamiento" del organismo y pidió una medida cautelar urgente para frenar la iniciativa.

El gremio encabezado por Rodolfo Aguiar cuestionó la Resolución 42/26 impulsada por el Consejo Directivo del INTI y sostuvo que la medida excede las facultades del organismo. Según planteó ATE en la presentación judicial, las funciones y programas creados por ley solo pueden ser modificados o eliminados por el Congreso.