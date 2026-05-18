La selección de República Democrática del Congo convoca a Kakuta para su regreso al Mundial

Imagen de archivo del futbolista Gael Kakuta (dcha) durante un partido de República Democrática del Congo contra Tanzania en la Copa Africana de Naciones, en el Stade Amadou Gon Coulibaly, Korhogo, Costa de Marfil.

El seleccionador ​de República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, incluyó el lunes al veterano Gael Kakuta en la lista de ‌25 jugadores para el ‌regreso del país africano al Mundial tras medio siglo de ausencia.

Kakuta, que cumplirá 35 años durante la fase final del próximo mes en Canadá, México y Estados Unidos, solo ha jugado dos veces en los últimos dos años con la selección congoleña, tras ser convocado como sustituto por lesión ​en la fase ⁠final de la Copa Africana de Naciones celebrada en ‌Marruecos a principios de año.

Sin embargo, quedó fuera ⁠en marzo, cuando su selección se ⁠convirtió en el décimo país africano en clasificarse para la fase final de 2026 al vencer a Jamaica en una eliminatoria ⁠interconfederativa en México, lo que hacía pensar que ​su carrera internacional podría haber llegado a ‌su fin.

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Kakuta es un antiguo prodigio ‌del Chelsea, cuyo fichaje desde Francia cuando era adolescente ⁠estuvo envuelto en la polémica, pero que nunca logró el salto esperado en Stamford Bridge y desde entonces ha jugado en 15 clubes de nueve países diferentes.

Por lo demás, ​Desabre se ‌mantuvo fiel al equipo que quedó cuarto en la Copa de Naciones de 2023 y alcanzó los octavos de final en Marruecos.

"La convocatoria se ha elegido sola porque llevamos juntos unos cuatro años. El ⁠Mundial no es un foro para experimentar o desarrollar", declaró el lunes.

La República Democrática del Congo compite en el Grupo K de la fase final, donde se enfrentará a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

"Queremos jugar a nuestro mejor nivel, y nuestro objetivo es superar la primera fase, algo que creo que está al alcance ‌de nuestras posibilidades", añadió Desabre.

El país se conocía como Zaire cuando disputó su última Copa del Mundo en Alemania Occidental en 1974, donde perdió los tres partidos, incluida una derrota por 9-0 ante Yugoslavia.

Plantilla

Arqueros: Matthieu Epolo (Standard de Lieja), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le ‌Havre)

Defensas: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), ‌Aaron Wan-Bissaka (West Ham ⁠United)

Centrocampistas: Theo Bongonda (Spartak de Moscú), Brian Cipenga (Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel ​Moutoussamy (Atromitos), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland)

Delanteros: Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)