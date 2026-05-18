Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 22 de mayo 2026

Qué valor puede alcanzar el dólar

El esquema de bandas cambiarias volvió a actualizarse en mayo 2026 y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya definió cuál será el nuevo techo para el dólar oficial mayorista en los próximos días.

Según los cálculos realizados sobre la actualización diaria del régimen de flotación administrada, el valor máximo que podrá alcanzar el tipo de cambio oficial el viernes 22 de mayo de 2026 será de $1.744,12.

Actualmente, el techo de la banda cambiaria se ubica en torno a los $1.723,55, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Banco Central. Sin embargo, el mecanismo contempla ajustes periódicos que continúan elevando el límite superior del esquema cambiario implementado por el Gobierno nacional.

El valor surge directamente del nuevo régimen monetario y cambiario que establece un piso y un techo para la cotización oficial del dólar. Mientras el tipo de cambio se mantenga dentro de esos márgenes, el Banco Central no interviene en el mercado. En cambio, si el dólar oficial supera el techo establecido, la autoridad monetaria queda habilitada para vender reservas internacionales y contener una mayor aceleración cambiaria.

El BCRA difundió los valores del dólar

Cómo funciona el esquema de bandas cambiarias

El sistema de bandas cambiarias establece márgenes de flotación dentro de los cuales el dólar oficial puede moverse libremente. El objetivo del esquema es reducir la volatilidad cambiaria sin volver a un modelo de tipo de cambio fijo o controles estrictos sobre el mercado. En la práctica, el Banco Central solo interviene cuando la cotización perfora alguno de los extremos establecidos:

Si el dólar supera el techo de la banda, el BCRA puede vender reservas para frenar la suba.

puede vender reservas para frenar la suba. Si el dólar cae por debajo del piso, la autoridad monetaria puede comprar divisas para sostener el precio.

El mecanismo fue diseñado como una de las principales herramientas del programa económico para administrar expectativas cambiarias y acompañar el proceso de desaceleración inflacionaria. La actualización de las bandas se realiza de manera periódica y toma como referencia los parámetros definidos dentro del nuevo esquema monetario lanzado en 2026.

A cuánto cotiza el dólar según el BCRA

Qué espera el mercado para el dólar

Las principales consultoras y bancos que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central continúan proyectando una suba gradual del dólar oficial para los próximos meses.

Según el último informe publicado por la autoridad monetaria, la mediana de las estimaciones privadas ubica al tipo de cambio oficial promedio de mayo en torno a los $1.410 por dólar, incluso por debajo de las previsiones anteriores. Además, el REM proyecta que el dólar oficial finalizará 2026 cerca de los $1.676, manteniendo un ritmo de ajuste inferior a la inflación esperada para este año.

El informe también refleja expectativas de tasas de interés reales negativas y continuidad del superávit fiscal, aunque distintos análisis privados advierten que parte de ese equilibrio se sostiene mediante un fuerte ajuste del gasto público y una creciente acumulación de deuda flotante.

Qué proyectan las consultoras para los próximos años

Un informe de la consultora internacional Focus Economics anticipa que el dólar oficial podría superar los $2.000 hacia 2028, en un escenario de continuidad del actual esquema económico. El relevamiento, elaborado en mayo y basado en proyecciones de bancos y consultoras privadas, estima que el dólar oficial terminará 2026 cerca de los $1.687.

El informe también advierte sobre un posible aumento del atraso cambiario y un deterioro de algunas variables económicas en el mediano plazo, aunque aclara que gran parte de la evolución futura dependerá del resultado de las elecciones presidenciales de 2027 y de la continuidad del programa económico actual.