A menos de un mes de que empiece el juicio contra 17 acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal a pocos kilómetros de la localidad correntina de 9 de Julio, la Justicia determinó realizar una pericia ocular en algunos de los lugares considerados “clave”. Se convertirá en la primera vez que jueces y fiscales transiten por los últimos lugares donde vieron al pequeño, como así también el hotel donde se habría llevado a cabo el plan para desviar la investigación.

La pericia, ordenada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, tendrá como punto de partida la casa de la abuela Catalina y el naranjal donde acudieron con el pequeño poco después del almuerzo. Así buscarán tener una visión clara de los lugares donde Loan fue visto por última vez y de las caminatas y movimientos que algunos imputados ya declararon, a donde seguramente volverán a explicar durante el juicio. Además, jueces y fiscales recorrerán los caminos internos del monte y tendrán un paso por el lugar donde apareció enterrado el botín, una zona distante del lugar de la desaparición que para los investigadores se trató de una prueba plantada. En este punto, entienden los especialistas, se concentrará parte del debate ya que durante la instrucción dos imputados y una testigo manifestaron haber sido quien halló ese botín.

Los abogados de la familia de Loan aseguraron a El Destape que “se trata de medidas ideales cuando se realizan antes del debate oral” ya que “buscarán fijar definitivamente las distancias, tiempos, trayectorias y capacidad de desplazamiento”, algo que constituye muchas hipótesis alrededor de la investigación y es satisfactorio que se recorra previo al juicio. Además, desde la querella sostienen que “la inspección ocular permitirá al Tribunal adquirir un conocimiento directo del lugar donde ocurrió la desaparición de Loan, aportando una dimensión concreta y territorial a las futuras declaraciones de imputados y testigos, así como a la valoración de tiempos, distancias y circunstancias relevantes del caso”.

Fuentes judiciales confirmaron que, además de jueces y fiscales, participarán defensores y testigos aunque la medida judicial indica que esta pericia no implica que haya “nuevas declaraciones o reconstrucciones formales”. Así mismo, destacaron que la inspección no estará habilitada para el público o para terceros ajenos al proceso, ya que debe preservarse el desarrollo de la pericia con la cual se ingresará a propiedades privadas. Para esto, la Justicia convocó a Gendarmería para que arbitre los medios necesarios para custodiar los perímetros de las zonas inspeccionadas e impedir el acceso de personas no autorizadas y medios de comunicación. Además, la Justicia solicitó al Ministerio de Seguridad correntino que realice cortes de tránsito y desvíos preventivos alrededor del hotel “Despertar del Litoral” donde se sostiene que los 10 imputados que decían pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy llevaron adelante las maniobras de entorpecimiento y desvío de la investigación.

Desde la fiscalía, cuyo varios integrantes recorrerán por primera vez las zonas clave del caso, sostienen que buscan “probar la hipótesis de que el pequeño fue sustraído del cuidado de su padre” y destacaron que “estamos frente a una causa compleja, donde hay un niño que está desaparecido y sus padres quieren saber dónde está”. En este punto, la fiscalía sostiene que no existió un extravío accidental en el monte sino una acción coordinada para sacar al niño de la custodia familiar. Para eso, la acusación se centra principalmente sobre 7 imputados que formaron parte de la sustracción y ocultamiento, al tiempo que otros 10 se suman bajo la acusación de “intervenir de manera coordinada” para el desvío de la investigación, lo que incluyó la privación ilegítima de la libertad de testigos clave del caso.

Ahora, mientras se espera la inspección ocular del martes, la querella mantiene la expectativa de poder realizar una reconstrucción de los hechos en el lugar, una medida solicitada hace tiempo que la Justicia todavía no resolvió, la familia del pequeño sigue pidiendo que alguno de los principales imputados rompa el pacto de silencio y ya y que en el banquillo de los acusados, Antonio Benítez, Laudelina Peña, Maria Victoria Caillava, Carlos Pérez, Monica Millapi, Daniel Ramírez y Walter Maciel declaren qué pasó y qué hicieron con Loan, el pequeño que falta de su casa desde hace casi 2 años. Mientras tanto, la Justicia ya resolvió que a Loan Danilo Peña se lo seguirá buscando vivo, una resolución que no pasará desapercibida durante el futuro juicio oral.