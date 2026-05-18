Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la tercera semana de mayo 2026

El dólar más barato para comprar este lunes 18 de mayo es el dólar blue o dólar informal, que se ubica a $1.410, mientras que el dólar oficial se ubica a $1.420 a la venta, y el dólar MEP en $1.429.
Qué es el dólar blue
El dólar blue es el precio del dólar de Estados Unidos en el mercado paralelo o informal de la Argentina . A diferencia del dólar oficial, que es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas, el dólar blue no tiene restricciones en su compra y venta, aunque su operatoria es ilegal y no está regulada. Esto lo vuelve una opción atractiva para quienes buscan evadir los controles de cambio o acceder a divisas extranjeras de forma más rápida. Sin embargo, también implica mayores riesgos y costos, como el de la inseguridad y el sobreprecio.
Cómo comprar dólar MEP
- Abrir una cuenta comitente: este paso se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, directamente desde el home banking de ciertos bancos.
- Registrar los datos: es necesario completar un formulario con documentos como el DNI, el CUIL, una foto tipo selfie y vincular una cuenta bancaria o billetera digital.
- Depositar fondos: transferir pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada.
- Seleccionar un bono: elegir bonos habilitados para este tipo de operación, como el AL30 u otras opciones disponibles.
- Indicar el monto: especificar la cantidad de pesos que se desea convertir y verificar la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán.
- Confirmar la compra: validar y completar la operación a través de la plataforma del broker o banco.
- Cumplir con el período de parking: después de realizar la compra de bonos en pesos, se debe esperar un día hábil antes de venderlos para obtener dólares.
- Transferir los dólares: una vez disponible, transferir los dólares adquiridos a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente.
¿Cómo se compran dólares oficial?
Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.
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Compra digital (online- Home Banking)
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Compra en efectivo (por ventanilla)
Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones:
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Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.
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Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.