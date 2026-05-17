Cómo es el BC Place de Vancouver, sede del Mundial 2026

BC Place de Vancouver.

Canadá se volvió sorpresivamente para muchos en una plaza preparada para albergar una Copa del Mundo. Algo que no es fruto de una casualidad, sino de una fuerte inversión de parte de ese país para hacer crecer el fútbol y que tenga donde desarrollarse. Así fue que se sumaron franquicias candienses a la Major League Soccer (Estados Unidos) y creó la Canadian Premier League en 2019.

A esto le sumó un gran desarrollo estructural, que le permite presentar para este Mundial 2026 dos sedes en las que se desarrollan algunos encuentros de este certamen. Uno de ellos será el BC Place de Vancouver, en el marco de una copa que el país norteamericano lleva adelante junto a México y Estados Unidos, que presentan tres y once estadios, respectivamente.

Cómo es el BC Place de Vancouver

El BC Place se encuentra situado en Vancouver, a las orillas del estuario del False Creek, uno de los cuatro cuerpos de agua que rodean esta importante ciudad canadiense y separan al centro de los demás barrios. Suele ser utilizado por la franquicia de la MLS Vancouver Whitecaps y por el equipo de la Canadian Football League (CFL) BC Lions, con la ventaja de ser un sitio con buenos accesos al transporte.

El estadio BC Place por dentro.

En cuanto a su capacidad, es el más grande de los dos recintos canadienses que se pusieron a disposición para el torneo y cuenta con un aforo que ronda los 54.000/54.500 espectadores, según las configuraciones informadas para eventos internacionales. Además, tiene un techo retráctil que fue incorporado en la gran remodelación de 2011 y le da beneficios frente al clima de la zona.

El techo retractil que ofrece el estadio.

Qué partidos se jugarán en el BC Place de Vacouver

Fase de grupos:

Sábado 13 de junio de 2026: Australia vs Turquía (Grupo D).

Jueves 18 de junio de 2026: Canadá vs Catar (Grupo B).

Domingo 21 de junio de 2026: Nueva Zelanda vs Egipto (Grupo G).

Miércoles 24 de junio de 2026: Suiza vs Canadá (Grupo B).

Viernes 26 de junio de 2026: Nueva Zelanda vs Bélgica (Grupo G).

16avos de final:

Jueves 2 de julio de 2026: 1° del Grupo B vs mejor 3° (sale de E/F/G/I/J, según cuadro).

Octavos de final:

Martes 7 de julio de 2026 : Ganador partido 85 vs Ganador partido 87.

Todos los estadios que forman parte de la Copa del Mundo