Listo: Boca ya decidió los 4 puestos en los que irá por refuerzos en junio de 2026

Boca ya tiene decidido los puestos en los que irá por refuerzos en junio del 2026.

Boca Juniors ya piensa en el próximo mercado de pases, al margen de que todavía no aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Cuando termine el Mundial 2026, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme acelerará para cerrar fichajes que le permitan conformar un equipo más competitivo todavía. De hecho, ya hay cuatro posiciones apuntadas para incorporar futbolistas cuanto antes.

Las zonas elegidas hasta el momento son un arquero, un lateral derecho, un mediapunta o extremo y un centrodelantero. Por supuesto, en cada puesto hay particularidades que deben ser analizadas: lesiones, bajos rendimientos, posibles salidas y otras situaciones. Como sea, el "Xeneize" apuntará a todos los frentes en el segundo semestre: la Libertadores si es que sigue clasifica (si termina tercero en su grupo irá a la Sudamericana), el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Boca irá por refuerzos en estas 4 posiciones en junio del 2026

Arquero

La grave lesión de Agustín Marchesín, que lo alejará de las canchas hasta el 2027, complicó las cosas de manera inesperada en una posición en la que Riquelme no tenía contemplado sumar jugadores. Si bien el juvenil Leandro Brey cumplió cuando atajó y Javier García es una muy buena alternativa por su experiencia, todo indica que el conjunto de La Ribera contratará a un guardavalla para ser titular en principio.

Hasta ahora, se mencionó a Walter Benítez como el principal apuntado, ya que el ex Quilmes y Selección Argentina no tiene continuidad en Crystal Palace de Inglaterra. También trascendieron los nombres de Tomás Marchiori (fue campeón en Vélez pero perdió el puesto), Hernán Galíndez (figura en Huracán y en la Selección de Ecuador) y Juan Musso (de nuevo suplente en Atlético de Madrid). Algunos hinchas piden por la vuelta de Agustín Rossi, campeón de la Libertadores con Flamengo de Brasil, aunque se fue mal del club.

Lateral derecho

Boca necesita un "4" indiscutido desde hace mucho tiempo, ya que Marcelo Weigandt y Juan Barinaga no conformaron cuando les tocó participar. Con el juvenil Dylan Gorosito a la espera de su chance, el entrenador Claudio Úbeda debió improvisar con Malcom Braida (habitualmente lateral izquierdo) en el último partido ante Huracán.

Quienes sonaron en esta posición en las últimas semanas fueron Leandro Lozano (marcador de punta uruguayo de Argentinos Juniors) y Lautaro Vargas, una gran aparición en Unión de Santa Fe. En el mercado anterior interesó Facundo Mura, aunque luego el ex Racing se marchó en libertad de acción rumbo a Inter Miami de Estados Unidos.

Mediapunta o extremo

Paulo Dybala, el gran sueño de Boca y de su amigo Paredes.

El sueño de Paulo Dybala sigue latente, aunque no es el único jugador al que se resalta como posible refuerzo en este caso. De hecho, se ha rumoreado la posibilidad de tener a Sebastián Villa y hasta a Neymar, pero el brasileño recién para diciembre. "El jugador al que quiere Riquelme es Villa, ya se lo dijo en un encuentro a Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza", disparó el periodista Federico "Negro" Bulos en ESPN F90. No obstante, parece poco probable el regreso del colombiano, que se fue mal del club y hasta le hizo juicio, tras su salida por haber sido encontrado condenado por la Justicia por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés.

Por su parte, Dybala resuelve su situación contractual con Roma de Italia, que le ofreció la extensión del vínculo pero con la reducción de alrededor del 70% de su salario por las recurrentes lesiones musculares en los últimos tiempos. Por ahora, no hay acuerdo y lo más probable es que el campeón del mundo cordobés no renueve con "La Loba", por lo que se abren aún más las puertas en La Ribera. Con el joven Tomás Aranda consolidado desde el arranque, Exequiel "Chango" Zeballos sería vendido en junio al exterior.

Centrodelantero

Con el bajón importante de Miguel Merentiel y el doble desgarro de Adam Bareiro, hay problemas inesperados para el "Xeneize" también en esta zona de la cancha. Por si fuese poco, es incierto el futuro de Edinson Cavani por su lesión en la espalda. Si bien Ángel Romero ha jugado allí en Corinthians de Brasil, no se siente tan cómodo encasillado en el área rival.

Por lo tanto, se impone el arribo de un "9" más para el plantel profesional, aunque no trascendieron apellidos todavía en esta ocasión. Hace seis meses, aparecieron en carpeta Alexis Cuello (San Lorenzo) y Ezequiel "Chimy" Ávila (Betis de España).