“Una periodista”: el inesperado romance de Luciano Castro tras salir de rehabilitación

Luciano Castro vive otro romance.

El nombre de Luciano Castro vuelve a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por sus trabajos ni por viejas historias mediáticas, sino por un supuesto romance que apareció cuando menos se lo esperaba.

El nuevo romance de Luciano Castro

En medio de su recuperación y tras un período personal intenso, el actor habría vivido un affaire con una periodista durante el verano en Mar del Plata. La información no tardó en circular y rápidamente encendió el mundo del espectáculo.

El dato fue revelado por Fede Flowers en El Observador, donde dejó una frase que hizo ruido desde el primer momento. “No la pasó tan mal en Mar del Plata, estuvo con una periodista”, lanzó, dejando entrever un vínculo que hasta ahora se mantenía en secreto.

Según su relato, el acercamiento habría ocurrido en un momento sensible para Castro, atravesado por su separación y distintas polémicas. “Entre llanto y llanto se dejaba consolar”, agregó, en una frase que rápidamente se volvió viral.

Pero lo que más llamó la atención fue el misterio que rodea a la supuesta protagonista de la historia. Flowers fue tajante al explicar por qué no daba más detalles. “No puedo decir el nombre porque se puede prender fuego todo”, aseguró, alimentando aún más las especulaciones.

Lo cierto es que, según el propio periodista, el episodio no es reciente. Habría ocurrido hace algunos meses y quedó como una historia puertas adentro del entorno del actor, hasta que finalmente salió a la luz.

Luciano Castro es involucrado con varias mujeres

En paralelo, Castro sigue siendo vinculado con distintas mujeres desde su separación de Griselda Siciliani, lo que mantiene su vida sentimental bajo constante observación mediática.

Luciano Castro está con la periodista desde el verano.

Incluso, en las últimas semanas surgieron rumores que lo relacionaban con otras figuras como Liliana Fontán, pero fue rápidamente desmentido. Sin embargo, el interés por su presente amoroso no baja.

Así, entre versiones, silencios y nombres que no se dicen, el actor vuelve a protagonizar una historia que mezcla misterio y romance. Y como suele pasar en estos casos, lo que no se confirma es lo que más ruido genera.