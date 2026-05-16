Mexicana Pemex informa que un breve incendio en la refinería Olmeca ha sido controlado

FOTO DE ARCHIVO: Incendio en la refinería Olmeca de Pemex, en el estado mexicano de Tabasco

Un breve incendio ‌que se ‌desató en las primeras horas del sábado en la refinería Olmeca, de México, fue controlado rápidamente y ​ocurrió durante ⁠labores de mantenimiento ‌programado, informó la ⁠petrolera estatal ⁠Pemex.

Medios locales reportaron inicialmente el siniestro en las instalaciones ⁠ubicadas en Dos ​Bocas, Tabasco, ‌al sur del ‌país.

En un comunicado, Pemex ⁠aclaró que surgió una llama en el exterior de ​un ‌tanque de almacenamiento de residuos de vacío, alrededor de la medianoche, mientras ⁠los trabajadores realizaban operaciones de vaciado con vapor y venteo controlado.

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La compañía agregó que el incidente fue controlado de inmediato ‌mediante la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos y que no representó riesgo alguno ‌para el personal, las instalaciones ni la comunidad ‌circundante.

La ⁠refinería opera con normalidad y los ​trabajos de mantenimiento continúan según lo programado, añadió Pemex.

(Reporte Natalia Siniawski)