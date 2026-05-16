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Mexicana Pemex informa que un breve incendio en la refinería Olmeca ha sido controlado

16 de mayo, 2026 | 14.57

Un breve incendio ‌que se ‌desató en las primeras horas del sábado en la refinería Olmeca, de México, fue controlado rápidamente y ​ocurrió durante ⁠labores de mantenimiento ‌programado, informó la ⁠petrolera estatal ⁠Pemex.

Medios locales reportaron inicialmente el siniestro en las instalaciones ⁠ubicadas en Dos ​Bocas, Tabasco, ‌al sur del ‌país.

En un comunicado, Pemex ⁠aclaró que surgió una llama en el exterior de ​un ‌tanque de almacenamiento de residuos de vacío, alrededor de la medianoche, mientras ⁠los trabajadores realizaban operaciones de vaciado con vapor y venteo controlado.

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La compañía agregó que el incidente fue controlado de inmediato ‌mediante la aplicación de los protocolos de seguridad establecidos y que no representó riesgo alguno ‌para el personal, las instalaciones ni la comunidad ‌circundante.

La ⁠refinería opera con normalidad y los ​trabajos de mantenimiento continúan según lo programado, añadió Pemex.

(Reporte Natalia Siniawski)

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