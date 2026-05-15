Kicillof inauguró una nueva Escuela y criticó a Milei: “Es criminal dejar a los pibes y las pibas sin educación”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración formal del nuevo edificio de la Escuela Primaria N°6, en el municipio de San Vicente. Se trata de la escuela Nº314 en lo que va de su gestión. Durante el acto, el mandatario apuntó contra el gobierno libertario: “Desde que asumió, Javier Milei interrumpió más de mil obras en el territorio bonaerense: es realmente una actitud criminal dejar a los pibes y las pibas sin las escuelas que se merecen”.

Mediante una inversión de $1.941 millones, la institución suma un edificio propio para garantizar un mejor aprendizaje a sus 500 alumnos del nivel primario: cuenta con seis aulas, laboratorio, biblioteca, sala de multimedios, SUM y oficinas para maestros y auxiliares. En el mismo predio, el Gobierno nacional paralizó la obra de construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela Secundaria N°12. Del acto participó también la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Nicolás Mantegazza; y la directora de la institución, Triana Fernández.

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En ese contexto, Kicillof afirmó: “Hoy estamos viendo el reflejo de dos modelos totalmente diferentes: mientras inauguramos este nuevo edificio para una escuela primaria, a pocos metros podemos observar las obras de la secundaria que fueron paralizadas por decisión del Gobierno nacional”.

“Por eso, a pesar de la asfixia económica a la que nos quieren someter cuando nos quitan los recursos que nos corresponden, en la Provincia hacemos un gran esfuerzo para terminar todos los proyectos que iniciamos y, al mismo tiempo, reactivar muchos de los que paró Milei”, expresó el mandatario y concluyó: “Este es el edificio escolar Nº314 que inauguramos y no va a ser el último. Vamos a seguir por este camino para mejorar las condiciones de aprendizaje y construir las escuelas que necesitan las y los bonaerenses”.

Por su parte, Terigi sostuvo: “Desde un primer momento, hemos puesto el foco en mejorar la educación pública con la construcción de nuevos edificios y obras de ampliación y refacción en establecimientos ya existentes”. “Ese es el objetivo de nuestra gestión: trabajar para que haya más y mejores escuelas para los pibes y pibas de nuestra provincia”, señaló.

Al respecto, Mantegazza subrayó: “Mientras el Gobierno nacional abandona la inversión educativa, la Provincia sigue apostando a la escuela pública como herramienta de desarrollo e igualdad: gracias al trabajo en conjunto, este edificio es una realidad para San Vicente y un nuevo derecho concretado para nuestros chicos y chicas”.

Además, con la presencia del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se firmó un acuerdo de Leasing por $427 millones para la adquisición por parte del municipio de dos excavadoras sobre orugas. Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera; la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; el subsecretario de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; funcionarios y funcionarias locales