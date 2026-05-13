Según informaron fuentes sanitarias francesas, se realizaron pruebas para detectar la posible presencia de norovirus, que hasta el momento dieron negativo.

Tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, otra embarcación confirmó la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis "aguda". Alrededor de unas 1700 personas permanecen este miércoles confinadas a bordo de una nave en Burdeos, al suroeste de Francia.

Según informaron fuentes sanitarias francesas, se realizaron pruebas para detectar la posible presencia de norovirus, que hasta el momento dieron negativo.

El crucero Ambition llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (noroeste de Francia).

Además, la autoridad portuaria de la ciudad francesa dio parte del fallecimiento de un hombre por gastroenteritis.

¿Quién es la víctima del crucero Ambition?

La víctima fue un británico mayor de 92 años, informó la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania. "No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius", aclararon las autoridades sanitarias, citadas por el medio Sudouest.

A bordo del crucero hay 1233 pasajeros y 514 miembros de la tripulación, precisó la agencia de noticias italiana ANSA. Una cincuentena de personas presentaron vómitos y diarrea, mientras se realizan pruebas para determinar el origen del contagio.

Estos pasajeros fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes, mientras que esta mañana fueron evaluados por un equipo médico. Se les tomó muestras para ser analizadas e "identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas".

¿Qué recorrido realizó el crucero?

El crucero, que pertenece a la compañía Ambassador Cruise Line, zarpó de las Islas Shetland el 6 de mayo e hizo escala en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a Burdeos, desde donde tenía previsto regresar hacia España.

Sin embargo, ahora se encuentra a mitad de su recorrido, para el cual estaban previstas un total de 14 noches. Hacia el mediodía, el crucero atracó en el centro de la ciudad y sin ninguna medida de seguridad en la tierra.

Una de las posibilidades sería una intoxicación alimentaria. El pico de los síntomas —vómitos y diarrea— se produjo el 11 de mayo.

¿Qué es el norovirus?

El virus detectado en el crucero se propaga con extrema facilidad en entornos cerrados y concurridos. La enfermedad fue detectada por primera vez en 1972, en una guardería de Norwalk. Se destaca por ser un patógeno muy resistente al medio ambiente.

El norovirus provoca una gastroenteritis aguda, es decir, una inflamación del estómago o los intestinos. Sus síntomas habituales suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición y son diarrea, vómitos, dolor de estómago y náuseas.

El cuadro puede durar de uno a tres días en adultos sanos, aunque sus síntomas pueden deshidratar en extremo al infectado por la pérdida constante de líquidos. Además, se puede contraer el consumir agua o alimentos contaminados por contacto estrecho con infectados o al tocar superficies contaminadas. También se transmite fácilmente a través de las heces y los vómitos de personas contagiadas.