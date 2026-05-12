Hantavirus: ya son 11 casos confirmados y la OMS recomienda cuarentena y aislamiento para evitar contagios

El brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius mantiene en alerta a la comunidad sanitaria internacional. El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este martes que “el trabajo no terminó” luego del importante operativo en el que se llevó a cabo la evacuación de la mayoría de los pasajeros y tripulantes en la isla española de Tenerife. Hasta el momento, se confirmaron un total de 11 casos positivos y tres muertes, pero pueden registrarse más.

“No hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Pero, por supuesto, la situación podría cambiar y dado el largo período de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”, señaló Ghebreyesus en una rueda de prensa en Madrid, junto al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

Seguimiento por 42 días

La OMS recomienda que las personas evacuadas del crucero sean sometidas a un seguimiento activo (ya sea en cuarentena o en su domicilio) durante un total de 42 días desde la última exposición, ocurrida el 10 de mayo pasado. Esto significa que el período de control se extiende hasta el 21 de junio a causa del largo proceso de incubación que posee la enfermedad.

“Entiendo perfectamente que la población de Tenerife haya podido sentirse preocupada por el desembarco en sus costas”, dijo Ghebreyesus, pero enfatizó nuevamente que “el riesgo es bajo, tanto para la población de Tenerife como a escala mundial”. Cabe recordar que la cepa detectada es la Andes, la única variante del hantavirus que puede transmitirse de persona a persona (no solo por contacto con roedores infectados). El virus se propaga a través de la orina, heces y saliva del ratón colilargo.

La operación de evacuación y los casos confirmados

Más de 120 pasajeros y tripulantes de una veintena de países fueron repatriados desde Tenerife. El crucero ahora se dirige a su base en el puerto de Rotterdam, Países Bajos. Entre los evacuados, hay un ciudadano argentino que no reportó síntomas y ya fue trasladado.

Además de los 11 casos confirmados (tres de ellos graves, con un desenlace fatal), hay ocho pasajeros internados en centros de salud de Johannesburgo, Zúrich, Düsseldorf, París, Estados Unidos y Países Bajos. También se reportó un caso positivo provisional -dio positivo a la enfermedad por un testeos PCR- en un ciudadano español que se encuentra aislado en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

En las últimas horas, se confirmó que dejó de ser "provisional" luego de presentar los primeros síntomas (febrícula y ligera desaturación). De todas maneras, las autoridades sostienen que se encuentra estable y sin empeoramiento clínico.

Tras el anuncio de la OMS, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pidió una “coordinación más estrecha” de los protocolos sanitarios en los países de la Unión Europea (UE) para luchar contra el hantavirus. “He pedido a los ministros reforzar de inmediato la cooperación con los Estados vecinos e impulsar una coordinación más estrecha de los protocolos sanitarios aplicados dentro de la UE y del espacio Schengen”, escribió en la red social X.

Por su parte, el presidente español Pedro Sánchez defendió la decisión de acoger al crucero en Tenerife y criticó a los países que se negaron a ayudar. “El mundo no necesita más egoísmo, ni más miedo. Necesita países solidarios que quieran dar un paso al frente”, sentenció.