Llegan a Países Bajos los pasajeros restantes del crucero infectado por hantavirus

Pasajeros evacuados del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, portan sus pertenencias tras desembarcar en la base aérea de Eindhoven, Países Bajos

Dos ​aviones con 28 pasajeros a bordo procedentes del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, aterrizaron el martes en Países ‌Bajos, y un hospital neerlandés ‌que atiende a un paciente con hantavirus puso en cuarentena a 12 miembros del personal como medida preventiva.

Los aviones aterrizaron en el aeropuerto de Eindhoven poco después de medianoche con ocho ciudadanos neerlandeses a bordo. El resto de pasajeros, de diferentes nacionalidades, continuarán su viaje hacia sus países de origen desde Países Bajos, según informaron previamente las autoridades.

Los miembros ​del personal del hospital ⁠neerlandés fueron puestos en cuarentena preventiva durante seis semanas tras haber ‌manipulado sangre y orina sin seguir protocolos actualizados y más ⁠estrictos, según informó el Hospital Radboudumc de ⁠la ciudad de Nimega, añadiendo que el riesgo de infección es muy bajo y que la atención al paciente continúa sin interrupciones.

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El Hospital Radboudumc ⁠ingresó el 7 de mayo a un pasajero del Hondius infectado ​con hantavirus.

"Investigaremos minuciosamente el curso de los acontecimientos ‌para aprender de esto y poder ‌evitarlo en el futuro", dijo Bertine Lahuis, presidenta del consejo de ⁠administración del hospital.

Mientras tanto, el Hondius zarpó hacia Países Bajos a última hora del lunes por la noche con 25 tripulantes, además de un médico y una enfermera. Todos los pasajeros han desembarcado del barco. ​Se espera que ‌llegue a Países Bajos el 17 de mayo, según informó la empresa propietaria del barco, Oceanwide Expeditions.

Tres personas, una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán, han fallecido desde el inicio del brote en el barco, que suele propagarse a través de roedores ⁠salvajes, pero que también puede transmitirse de persona a persona en casos excepcionales de contacto cercano.

La Organización Mundial de la Salud informó el lunes de que ya hay siete casos confirmados de la cepa Andes del hantavirus y otros dos casos sospechosos: una persona que falleció antes de someterse a la prueba y otra en Tristán de Acuña, una remota isla del Atlántico Sur ‌donde no se disponía de pruebas.

Entre los casos confirmados se encuentra una pasajera francesa, que dio positivo tras el atraque del barco en las islas Canarias el domingo. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, dijo el lunes que la pasajera se encontraba en estado estable tras un breve deterioro de ‌su salud.

"Nuestra compatriota que ha dado positivo por hantavirus sigue en cuidados intensivos en estado estable", dijo.

Uno de los 14 españoles en cuarentena en un hospital ‌militar de Madrid ha ⁠dado positivo por el virus, según informó el Ministerio de Sanidad español en un comunicado el lunes por la ​tarde, que añadió que el paciente no presentaba síntomas y que se estaban realizando más pruebas antes de anunciar un resultado definitivo.

Con información de Reuters