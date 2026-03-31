Vergüenza absoluta: Italia se quedó afuera del Mundial por penales y hace tres que no clasifican

La Selección de Italia cayó por penales ante Bosnia y Herzegovina en una de las finales del repechaje de las Eliminatorias UEFA y quedó afuera del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. A pesar de comenzar arriba en el marcador en el primer tiempo, la 'Azzurra' no logró mantener la ventaja e igualó en los 120 minutos con el combinado balcánico que ofició de local en Zenica; luego, cayó por 4 a 1 en la definición por penales y perdió su posibilidad de asistir a la cita mundialista, algo que logró por última vez en Brasil 2014. Será la tercera edición consecutiva en la que no participe del certamen.

Italia comenzó mejor en el partido y rápidamente se encontró en ventaja: después de un grave error del arquero Nikola Vasilj en la salida, Moise Kean aprovechó para adelantar a la 'Azzurra' con un gran gol en el primer cuarto de hora de partido. Sin embargo, el cierre de la primera mitad fue catastrófico debido a la expulsión de Alessandro Bastoni por una infracción de último recurso, lo que dejó al equipo con un hombre menos por lo que restó de partido. Por esto, Mateo Retegui debió ser reemplazado justo antes del entretiempo.

El resumen del triunfo de Bosnia ante Italia que le dio la clasificación al Mundial

El complemento encontró al cuadro local empujando sin mucha claridad y al visitante encerrado en su propia área intentando defender su ventaja. A falta de diez minutos para el final y cuando parecía que el combinado italiano se llevaba la clasificación, el recién ingresado Haris Tabakovic capturó un rebote dentro del área chica y puso el empate que desató el festejo en las tribunas del estadio de Zenica.

Las acciones durante los 30 minutos del tiempo extra no cambiaron: Italia se agazapó a la espera de un contraataque que le permita imponerse de vuelta en el resultado y Bosnia asedió el arco rival sin éxito. Gianluigi Donnarumma fue una de las grandes figuras de la noche, con tapadas fundamentales para sostener la igualdad.

Italia quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva.

En los penales, Italia comenzó con el pie izquierdo tras el fallo de Pio Esposito, quien había ingresado en lugar de Kean. Antes, Tahirovic había convertido el suyo, al igual que luego lo hicieron Tabakovic, Tonali y Alajbegovic. En una ejecución clave, el arquero Vasilj se redimió de su error en el primer tiempo y le contuvo el disparo a Bryan Cristante; el joven Esmir Bajraktarevic fue el encargado de definir la serie y darle la clasificación a su país al Mundial por segunda vez en su historia (la anterior fue en el Mundial de Brasil 2014).

A qué grupo irá Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

Tras obtener la clasificación, Bosnia y Herzegovina irá al Grupo B que hoy conforman Canadá, Qatar y Suiza. Por otro lado, el debut será el viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto donde le tocará enfrentar nada más y nada menos que al dueño de casa por la primera fecha de la zona.

Los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo