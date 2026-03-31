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Mundial 2026

Repechajes para el Mundial 2026 y todos los amistosos en la previa: minuto a minuto, en vivo y todos los goles

En VIVO - Actualizado hace 4 horas

El detalle de cada compromiso de esta jornada del martes 31 de marzo, tanto de las repescas rumbo a la Copa del Mundo como de los encuentros preparatorios.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las Selecciones ya se preparan, tanto las clasificadas con los amistosos como las que todavía buscan su boleto a través de los repechajes. Quedan los últimos seis tickets para la Copa del Mundo de fútbol que se avecina, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Este martes 31 de marzo es una jornada muy importante en este sentido, con encuentros de casi todos los países, con diferentes niveles de trascendencia. Por ejemplo, mientras que la vigente campeona Argentina chocará con la débil Zambia como local en Buenos Aires, la tetracampeona Italia "se jugará la vida" en la visita a Bosnia y Herzegovina para obtener el pasaporte.

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Amistosos de la FECHA FIFA

Amistosos internacionales

  • Argentina vs Zambia (20:15 horas / Disney+).
  • Noruega vs Suiza (13:00 horas / ESPN 2, Disney+).
  • Serbia vs Arabia Saudita (13:00 horas / Disney+).
  • San Marino vs Andorra (13:00 horas / Disney+).
  • Montenegro vs Eslovenia (13:00 horas / Disney+).
  • Hungría vs Grecia (14:00 horas / Disney+).
  • Perú vs Honduras (15:00 horas / América TV, ATV y Movistar Deportes).
  • Escocia vs Costa de Marfil (15:30 horas / ESPN 5, Disney+).
  • Países Bajos vs Ecuador (15:45 horas / Disney+).
  • Inglaterra vs Japón (15:45 horas / Disney+).
  • Ucrania vs Albania (15:45 horas / Disney+).
  • Austria vs Corea del Sur (15:45 horas / Disney+).
  • Eslovaquia vs Rumanía (15:45 horas / Disney+).
  • Irlanda vs Macedonia del Norte (15:45 horas / Disney+).
  • España vs Egipto (16:00 horas / Disney+).
  • Estados Unidos vs Portugal (20:00 horas / Disney+).
  • Brasil vs Croacia (21:00 horas / Disney+).

 

FIFA Series

  • China 1-0 Camerún (Finalizado).
  • Australia 1-0 Curazao (Finalizado).
  • Kazajistán vs Comoras (12:00 horas / Disney+).

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Todos los repechajes para el Mundial 2026

Todos los partidos de hoy martes 31 de marzo, rumbo al Mundial

Repechajes de Europa (UEFA)

  • Bosnia y Herzegovina vs. Italia – 15:45 (hora argentina).
  • Suecia vs. Polonia – 15:45.
  • Kosovo vs. Turquía – 15:45.
  • República Checa vs. Dinamarca – 15:45.

Repechaje intercontinental (finales)

  • Congo vs. Jamaica – 18 horas de Argentina.
  • Irak vs. Bolivia – Miércoles 1° de abril a las 0.

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