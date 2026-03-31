Repechajes para el Mundial 2026 y todos los amistosos en la previa: minuto a minuto, en vivo y todos los goles

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las Selecciones ya se preparan, tanto las clasificadas con los amistosos como las que todavía buscan su boleto a través de los repechajes. Quedan los últimos seis tickets para la Copa del Mundo de fútbol que se avecina, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Este martes 31 de marzo es una jornada muy importante en este sentido, con encuentros de casi todos los países, con diferentes niveles de trascendencia. Por ejemplo, mientras que la vigente campeona Argentina chocará con la débil Zambia como local en Buenos Aires, la tetracampeona Italia "se jugará la vida" en la visita a Bosnia y Herzegovina para obtener el pasaporte.