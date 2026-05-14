Mundial 2026: la decisión de Lionel Scaloni que podría hacerles ganar millones a Boca y River

El DT tendría jugadores de Boca y River en la lista definitiva.

El lunes pasado, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de 55 jugadores que tienen chances de conformar la lista definitiva para la defensa del título en el Mundial 2026. De esos futbolistas, el cuerpo técnico de la Selección Argentina tendría 22 de los 26 nombres que tienen asegurado su lugar en el plantel nacional, salvo algún imprevisto, mientras que los otros cuatro se definirían en base a lo que suceda en las próximas semanas.

En este contexto, la FIFA ha confirmado que estrenará un sistema de compensaciones para aquellos clubes que cedan a sus futbolistas para representar a las distintas selecciones en la Copa del Mundo. De acuerdo con el informe emitido por la máxima entidad del fútbol, cada jugador citado generará un ingreso de 11 mil dólares diarios para cada institución, por lo que llegar a la final del certamen representará un monto superior al millón de la moneda estadounidense.

Ahora bien, la lista inicial del conjunto albiceleste cuenta con varios nombres dentro de la Liga Profesional, principalmente provenientes de Boca, River y Racing, que recibió las citaciones de Facundo Cambeses y Gabriel Rojas. No obstante, los que más chances tendrían de conformar la lista definitiva son algunos de los jugadores del “Xeneize” y del “Millonario”, con nombres como Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña.

No obstante, aunque el dinero ingresa automáticamente en la caja de cada club, el reglamento de la FIFA indica que el monto se repartirá con aquellas otras instituciones en las que el jugador en cuestión haya jugado en los últimos dos años. Por consiguiente, Boca deberá dar una parte a la Roma por Paredes, mientras que River también compensará al Sevilla por Montiel, además de que podría tener que compartir un posible ingreso con la Fiorentina si Lucas Martínez Quarta es convocado por Scaloni.

Por otra parte, también existe la posibilidad de que haya ingresos extras por aquellos extranjeros que tienen contrato con el cuadro xeneize y el conjunto millonario. Y es que el equipo de la Ribera tendrá más dinero si Paraguay convoca a Adam Bareiro o Ángel Romero, a la vez que el cuadro de Núñez espera por las citaciones de Matías Viña en Uruguay y Juanfer Quintero en Colombia.

Scaloni debe entregar la lista antes del 31 de mayo.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez - Aston Villa.

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella.

Juan Musso - Atlético de Madrid.

Walter Benítez - Crystal Palace.

Facundo Cambeses - Racing.

Santiago Beltrán - River.

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras.

Gonzalo Montiel - River.

Nahuel Molina - Atlético de Madrid.

Nicolás Capaldo - Hamburgo.

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise.

Lucas Martinez Quarta - River.

Marcos Senesi - Bournemounth.

Lisandro Martínez - Manchester United.

Nicolás Otamendi - Benfica.

Germán Pezzella - River.

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella.

Cristian Romero - Tottenham.

Lautaro Di Lollo - Boca.

Zaid Romero - Getafe.

Facundo Medina - Olympique de Marsella.

Marcos Acuña - River.

Nicolás Tagliafico - Lyon.

Gabriel Rojas - Racing.

Mediocampistas

Máximo Perrone - Como.

Leandro Paredes - Boca.

Guido Rodríguez - Valencia.

Aníbal Moreno - River.

Milton Delgado - Boca.

Alan Varela - Porto.

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen.

Rodrigo De Paul - Inter de Miami.

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen.

Enzo Fernández - Chelsea.

Alexis Mac Allister - Liverpool.

Giovani Lo Celso - Betis.

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest.

Emiliano Buendia - Aston Villa.

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo.

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