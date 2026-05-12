Final del Mundial 2026: cuando se juega, sede, día y horario del partido

La deseada Copa del mundo.

Como cada cuatro años, la disputa de la Copa del mundo paraliza a todo el planeta. Un evento que reúne a las mejores selecciones en búsqueda de la gloria eterna, pero en donde el trofeo queda para uno solo. Y con varias particularidades en su edición 2026, ya que se disputa por primera vez en tres países diferentes (Canadá, Estados Unidos y México) y es la segunda ocasión en donde más de un país es anfitrión (el único antecedente era Corea y Japón 2002).

También es inédito este mundial por contar con la cifra de 48 selecciones, 16 más que las que estuvieron en Qatar 2022. Y con un sistema que obligará a jugar al equipo que quiera ser campéon ocho partidos en lugar de siete, al sumarse la instancia de 16avos de final. Y con siete de los ocho países campeones del mundo presentes (el único que se ausentó fue Italia, por tercera vez consecutiva).

Día, sede y horario de la final de la Copa del mundo

Día: Domingo 19 de julio.

Hora: 16 HS (horario argentino).

Sede: Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Datos sobre el estadio de la final del Mundial 2026

El Metlife Stadium.

El estadio está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, y es compartido por los dos equipos de Nueva York en la National Football League (NFL), los Jets y los Giants. Tiene capacidad para 82.500 aficionados y antes de este evento fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina tras empatar 0 a 0 en los 120 minutos reglamentarios.

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