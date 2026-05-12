Final del Mundial 2026: cuando se juega, sede, día y horario del partido

Como cada cuatro años, la disputa de la Copa del mundo paraliza a todo el planeta. Un evento que reúne a las mejores selecciones en búsqueda de la gloria eterna, pero en donde el trofeo queda para uno solo. Y con varias particularidades en su edición 2026, ya que se disputa por primera vez en tres países diferentes (Canadá, Estados Unidos y México) y es la segunda ocasión en donde más de un país es anfitrión (el único antecedente era Corea y Japón 2002).
También es inédito este mundial por contar con la cifra de 48 selecciones, 16 más que las que estuvieron en Qatar 2022. Y con un sistema que obligará a jugar al equipo que quiera ser campéon ocho partidos en lugar de siete, al sumarse la instancia de 16avos de final. Y con siete de los ocho países campeones del mundo presentes (el único que se ausentó fue Italia, por tercera vez consecutiva).
MÁS INFO
Día, sede y horario de la final de la Copa del mundo
- Día: Domingo 19 de julio.
- Hora: 16 HS (horario argentino).
- Sede: Metlife Stadium de Nueva Jersey.
Datos sobre el estadio de la final del Mundial 2026
El estadio está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, y es compartido por los dos equipos de Nueva York en la National Football League (NFL), los Jets y los Giants. Tiene capacidad para 82.500 aficionados y antes de este evento fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina tras empatar 0 a 0 en los 120 minutos reglamentarios.
Todas las finales de los mundiales
- Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.
- Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.
- Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.
- Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.
- Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.
- Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.
- Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.
- Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.
- México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.
- Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.
- Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.
- España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.
- México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.
- Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.
- Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.
- Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.
- Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.
- Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.
- Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.
- Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.
- Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.
- Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.