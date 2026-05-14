Los apagones masivos desatan protestas en Cuba en pleno bloqueo estadounidense

Un grupo de personas pasa junto a la basura prendida fuego en medio de una calle durante una protesta contra los frecuentes cortes de electricidad

El miércoles por la noche estallaron protestas en toda la capital cubana, La Habana, mientras la ciudad se enfrentaba a los peores cortes de ‌electricidad intermitentes de las últimas ‌décadas, en el contexto de un bloqueo estadounidense que ha privado a la isla de combustible.

Multitudes de cientos de cubanos enfurecidos salieron a las calles en varios barrios periféricos, bloqueando las carreteras con montones de basura en llamas, golpeando ollas y gritando "¡Que enciendan las luces!" y "¡El pueblo, unido, jamás será vencido!".

Reuters fue testigo de múltiples grupos de manifestantes, en su mayoría pacíficos, en distintos puntos de la ciudad, lo ​que supuso la mayor ⁠noche de manifestaciones en La Habana desde que se desató la crisis energética ‌en enero.

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El ministro de Energía y Minas de Cuba había dicho ⁠previamente que el país se había quedado completamente sin ⁠gasóleo y fuelóleo, y que su red eléctrica había entrado en un estado "crítico".

"No tenemos absolutamente nada de fueloil, ni absolutamente nada de diésel", dijo el ministro de Energía, ⁠Vicente de la O Levy, en los medios de comunicación estatales. "Ya no ​tenemos reservas".

Los apagones se han incrementado drásticamente esta semana, ‌con muchos barrios de La Habana sin ‌luz entre 20 y 22 horas al día, según el ministro, lo que ⁠ha agravado la tensión en una ciudad ya agotada por la escasez de alimentos, combustible y medicamentos.

La red eléctrica nacional, dijo, funcionaba íntegramente con petróleo crudo nacional, gas natural y energías renovables.

Cuba ha instalado 1.300 megavatios de energía solar en los ​últimos dos ‌años, pero gran parte de esa capacidad se pierde debido a la inestabilidad de la red eléctrica en medio de la escasez de combustible, señaló De la O Levy, lo que reduce la eficiencia y la producción.

SÚPLICAS DE COMBUSTIBLE

El máximo responsable energético del país dijo que Cuba continuaba ⁠las negociaciones para importar combustible a pesar del bloqueo, pero señaló que el aumento de los precios mundiales del petróleo y el transporte, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, estaba complicando aún más ese esfuerzo.

"Cuba está abierta a cualquiera que nos quiera vender combustible", afirmó el ministro.

Ni México ni Venezuela, que en su día fueron los principales proveedores de petróleo de Cuba, han enviado combustible a la isla ‌desde la orden ejecutiva de Trump de enero de 2026, que amenazaba con imponer aranceles a cualquier país que enviara combustible a la nación comunista.

Solo un único petrolero de gran tamaño, el Anatoly Kolodkin, de bandera rusa, ha suministrado crudo a Cuba desde diciembre, lo que proporcionó un alivio temporal a la isla en abril.

Los nuevos cortes ‌de electricidad en La Habana y otras zonas se producen cuando el bloqueo estadounidense sobre las importaciones de combustible a Cuba entra en su cuarto mes, paralizando los servicios públicos ‌en la isla caribeña ⁠de casi 10 millones de habitantes.

La semana pasada, Naciones Unidas calificó de ilegal el bloqueo de combustible de Trump, afirmando que había ​obstaculizado "el derecho del pueblo cubano al desarrollo, al tiempo que socavaba sus derechos a la alimentación, la educación, la salud, el agua y el saneamiento".

Con información de Reuters