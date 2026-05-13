Pellegrini se muestra encantado tras asegurar el regreso del Betis a la Champions

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - UEFA Europa League - Cuartos de final - Partido de ida - S.C. Braga vs Real Betis - Estadio Municipal de Braga, Braga, Portugal - 8 de abril de 2026. Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, antes del partido

El ​entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, dijo que la clasificación para la ‌Liga de Campeones ‌tras 20 años de ausencia supuso la consecución de un objetivo que se fijaron el primer día de la temporada, después de que su equipo asegurara el martes un puesto entre los ​cinco primeros ⁠de LaLiga.

El Betis se impuso por ‌2-1 en casa al Elche, con ⁠un gol de Pablo ⁠Fornals en el minuto 68 que dio la victoria, y se clasificó para la ⁠máxima competición europea por primera vez ​desde la temporada 2005-06.

El ‌equipo ha sido un ‌habitual en las competiciones europeas en los ⁠últimos años, clasificándose todas las temporadas desde 2021 y llegando a la final de la Liga Conferencia contra ​el Chelsea ‌la temporada pasada.

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"No es fácil estar los seis años en competencias europeas y mucho menos haber llegado a la Champions League dos ⁠partidos antes de que termine el campeonato", dijo Pellegrini, de 72 años, a los periodistas.

"El gran mérito que tuvo el equipo fue siempre levantarse en las derrotas".

"Todos esos traspiés creo que hoy día se vieron ampliamente ‌recompensados con la gran fiesta que tuvimos en nuestro estadio, con nuestro público, al que le estábamos debiendo esta alegría", añadió el chileno.

"Comenzamos el primer partido del ‌campeonato contra el Elche y, al terminar la charla, pusimos en letras verdes: ‘Hoy comenzamos el ‌camino a ⁠la Champions’".

El Betis se enfrentará el domingo al Barcelona, recién ​coronado campeón de LaLiga.

Con información de Reuters