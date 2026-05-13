Una figura de TN se pudrió de Milei y confirmó lo que todos piensan al aire: "No se aguanta más"

Un grupo de periodistas expuso su disconformidad con la gestión de Javier Milei al aire por TN.

Durante una transmisión de TN, un grupo de periodistas expuso su descontento con el gobierno de Javier Milei al aire. En el transcurso de una conversación sobre la cuarta Marcha Federal Universitaria que busca el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, los periodistas apuntaron contra Milei y aseguraron que “no se aguanta más”.

La periodista Paula Bernini aseguró que hubo un denominador común en los testimonios de los participantes de la movilización: “En la primera marcha no se escuchaba esto de ‘no se aguanta más’, en la primer marcha por supuesto que hablaban con la educación no, porque ese fue el discurso pero en la Marcha de ayer no, el denominador común entre todos era no se aguanta más”, aseguró. Además, agregó que habían muchas personas aliadas con el gobierno: “Mucha gente que apostó al gobierno y a este cambio”.

Asimismo, el periodista Marcelo Bonelli declaró que habían muchas personas que acompañaron al gobierno de La Libertad Avanza y fueron partícipes de la marcha ya que le soltaron la mano a Milei: “Vos no podes pedirle ajuste a los jubilados, ajuste a los hospitales, ajuste a los colegios, ajuste a la universidad, ¿y tu cara hacía delante cuál es? Vamos a estar mejor, no sé, ¿en seis meses? ¿En un año? No, más ajustes, bueno, obviamente me parece que la marcha fue una señal sobre esto”, sostuvo.

La cuarta Marcha Federal Universitaria masiva

Entre los reclamos más importantes que se pedían en la cuarta Marcha Federal Universitaria están el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno, la falta de cumplimiento de los fallos judiciales que ordenan aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la ley, relacionados con la actualización de salarios y becas, el recorte del presupuesto para las universidades y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. En paralelo a esto, en la Casa Rosada cuestionan la transparencia de las facultades públicas, aunque reconocen que la mayoría de los manifestantes tenían un reclamo legítimo.