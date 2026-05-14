A menos de un mes del Mundial 2026, Lionel Messi metió tres goles para Inter Miami: goles y resumen

Lionel Messi volvió a demostrar que sigue en plena forma y con hambre de récords, a sus 38 años. En un partido clave para Inter Miami, el rosarino anotó un hat-trick ante Cincinnati que le permitió mantener la lucha por el título de la MLS y, de paso, seguir reduciendo la distancia con Cristiano Ronaldo en la carrera hacia los 1.000 goles en su carrera profesional.

El crack argentino abrió el marcador de las Garzas con un gol de rebote y luego sumó dos tantos más para sellar una actuación memorable. Con estos tres goles, Messi alcanzó un total de 909 festejos en su trayectoria, quedando a solo 91 tantos de alcanzar la histórica marca.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, que no consiguió su primer título oficial con Al Nassr tras perder la final, lleva 971 goles y está a 29 goles de los 1.000. El delantero portugués anotó recientemente frente a Al Shabab, manteniendo su ventaja en esta competencia personal que sigue generando expectativa en el mundo del fútbol.

Mientras se prepara para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Messi no solo se enfoca en su rendimiento físico y futbolístico, sino que también sigue sumando cifras impresionantes que lo mantienen en el centro de la atención global. Su hat-trick ante Cincinnati reafirma que, a pesar de la edad, sigue siendo un jugador determinante y con hambre de gloria.

La pelea entre Messi y Cristiano Ronaldo por convertirse en el máximo goleador de la historia sigue más viva que nunca y cada partido suma un capítulo nuevo a esta rivalidad que apasiona a los fanáticos del fútbol en todo el mundo.