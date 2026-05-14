La oposición en Diputados guardó la interpelación a Adorni y LLA avanza en el Senado con "buitres" y un guiño a la "casta" judicial

La oposición en Diputados pidió posponer la sesión que había pedido para este miércoles, en la que esperaba emplazar los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Por su parte, el Senado tratará en el recinto un temario propuesto por La Libertad Avanza (LLA), que incluyen el pago a dos "fondos buitres", el pliego de un miembro de la "casta" judicial y un proyecto que facilita el acceso a armas de fuego.

En Diputados, la oposición pidió pasar la sesión prevista para mañana a las 11 para el miércoles 20 a la misma hora. El temario para la nueva convocatoria tiene más proyectos. Una voz que firmó el pedido de postergación señaló a El Destape que la intención fue "sumar bloques y temas para llegar más armados y con más posibilidad de dar quorum".

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Además de las interpelaciones a Adorni, para que brinde explicaciones sobre sus irregularidades patrimoniales y otros presuntos casos de corrupción, como $Libra y el de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS.), se incluyeron un pedido de informes verbales a los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo sobre el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario; pedidos de reestablecimiento de prestaciones para jubilados y gratuidad de medicamentos a través del PAMI; creación del programa Remediar en la órbita del Ministerio de Salud; y expedientes sobre licencas maternales y paternales.

El pedido de postergación está firmado por German Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, (Unión por la Patria), Esteban Paulón, Pablo Juliano, Mariela Coletta (Provincias Unidas), Maximiliano Ferraro, Mónica Frade (Coalición Cívica), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y los Trabajadores), Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) y Marcela Pagano (Coherencia).

La cantidad de firrmas que pidieron la postergación de la sesión es superior a la de los que la pidieron. En esta nota elevada a la Presidencia de la Cámara se incluyeron nombres de Unión por la Patria. En la previa a la suspensión, desde el entorno de un diputado que firmó la nota especulaban que apenas podían arañar los 105 presentes, lejos de los 129 necesarios para tener quórum.

"Buitres", Mahiques y armas: el temario del Senado para mañana

El Senado tendrá una sesión este jueves a las 15, que incluirá en el temario el proyecto de Regulación de Armas de Fuego, el pliego de Carlos "Coco" Mahiques, y la autorización para el pago a dos fondos "buitres", Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, que en total suman U$S 171 millones.

El temario de mañana también incluye tres acuerdos; uno de libre comercio entre el Mercosur con Singapur, y otros dos de seguridad Social entre Argentina con Suiza y con San Marino. Desde el bloque de LLA estiman que tienen las manos para aprobar los proyectos. El peronismo adelantó su voto en contra al pago a los dos "fondos buitres".

El padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, necesita el acuerdo del Senado para extender su mandato como vocal de la Cámara de Casación Penal, ya que cumplirá 75 años, edad en la que debería jubilarse.

Juan Carlos Pagotto, titular de la comisión de Acuerdos, y Carlos "Coco" Mahiques

En el caso del proyecto sobre armas de fuego, el texto señala que "las personas humanas que tuvieren armas de fuego clasificadas de conformidad con la normativa vigente como de 'uso civil' o de 'uso civil condicional', o sus repuestos principales, que carezcan de registración anterior o que teniéndola hubiere devenido en irregular, deberán presentarse dentro de los trescientos sesenta (360) días de la entrada en vigencia de la presente ante la ANMAC" para "obtener la autorización pertinente, si procediera".

"Si las personas comprendidas en el párrafo primero del presente carecieran de la condición de legítimo usuario de armas de fuego en la categoría respectiva deberán iniciar el trámite presentando la solicitud junto con la autorización de tenencia del material correspondiente. Si se encontraren impedimentos registrales y/o técnicos graves, se instarán los procedimientos administrativos y/o judiciales necesarios para hacerse del material involucrado", continuó.

Se estipula además "a partir del 1º de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2027", como nuevo plazo de ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.