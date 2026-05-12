Los gobernadores pierden otro billón de pesos con el nuevo ajuste de Milei y Adorni

Pese a que varios gobernadores todavía mantienen una postura colaborativa con el gobierno de Javier Milei, el nuevo ajuste que firmaron este lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, vuelve a pasar la motosierra por las cuentas provinciales. De acuerdo al detalle final, del total de 2,5 billones de pesos de recorte dispuesto a través de la resolución administrativa 20/2026 conocida este lunes, 970.000 millones serán ajuste directo a provincias y municipios sumando cancelación de transferencias directas y la suspensión de obras de saneamiento y de las contadas obras de infraestructura hídrica que se venían realizando en el país. El millonario monto se suma a lo que las provincias vienen perdiendo mes a mes por baja en la coparticipación y en las recaudaciones locales, además de todos los fondos específicos que les recortó la Nación.

Por más que las noticias se mantengan centradas en el espectacular cambio de nivel de vida que experimentó Adorni desde su llegada a la función pública, el jefe de Gabinete no tuvo reparos en estampar su firma en la decisión para "reordenar las cuentas públicas", un eufemismo para esconder una nueva poda en áreas que el Gobierno minimiza como salud, educación y obras públicas. Del total, el ajuste a las provincias y municipios es el más pesado. Por ejemplo, se suspenden obras hídricas como el Acueducto Vipos en Tucumán, el Sistema de Agua Potable en Concordia, Entre Ríos, y la planta depuradora de Rafaela, Santa Fe. Se trata de obras comprometidas con gobernadores aliados o eventualmente afines al oficialismo.

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, hace menos de un mes, había mostrado como un logro personal