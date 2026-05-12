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Asfixia financiera a las provincias

Los gobernadores pierden otro billón de pesos con el nuevo ajuste de Milei y Adorni

Pese al acompañamiento de algunos gobernadores, el Gobierno volvió a pasar la motosierra por las transferencias a las provincias que perdieron 970 mil millones de pesos de un plumazo. 

12 de mayo, 2026 | 00.06

Pese a que varios gobernadores todavía mantienen una postura colaborativa con el gobierno de Javier Milei, el nuevo ajuste que firmaron este lunes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, vuelve a pasar la motosierra por las cuentas provinciales. De acuerdo al detalle final, del total de 2,5 billones de pesos de recorte dispuesto a través de la resolución administrativa 20/2026 conocida este lunes, 970.000 millones serán ajuste directo a provincias y municipios sumando cancelación de transferencias directas y la suspensión de obras de saneamiento y de las contadas obras de infraestructura hídrica que se venían realizando en el país. El millonario monto se suma a lo que las provincias vienen perdiendo mes a mes por baja en la coparticipación y en las recaudaciones locales, además de todos los fondos específicos que les recortó la Nación.

 Por más que las noticias se mantengan centradas en el espectacular cambio de nivel de vida que experimentó Adorni desde su llegada a la función pública, el jefe de Gabinete no tuvo reparos en estampar su firma en la decisión para "reordenar las cuentas públicas", un eufemismo para esconder una nueva poda en áreas que el Gobierno minimiza como salud, educación y obras públicas. Del total, el ajuste a las provincias y municipios es el más pesado. Por ejemplo, se suspenden obras hídricas como el Acueducto Vipos en Tucumán, el Sistema de Agua Potable en Concordia, Entre Ríos, y la planta depuradora de Rafaela, Santa Fe. Se trata de obras comprometidas con gobernadores aliados o eventualmente afines al oficialismo.

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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, hace menos de un mes, había mostrado como un logro personal 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace 30 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca de perfeccionamiento periodístico del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998, se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página/12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

En El Destape Radio participa del programa de Roberto Navarro y conduce “El Especial de los Sábados”.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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