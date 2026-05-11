Marcha Federal Universitaria: Formosa se suma a la defensa por las universidades en todo el país

La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Formosa confirmó su adhesión a la cuarta Marcha Federal Universitaria, prevista para el martes 12, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), se realizará bajo la consigna “La educación pública es justicia social”.

A través de un documento, firmado por el delegado regional Hilario Martínez, el secretario gremial Vicente Insfrán y el secretario general de ATUNF, Milciades Olmedo, expresaron: “En estos aciagos días, ante el dolor de nuestros hermanos y hermanas trabajadores jubilados, de la economía popular, del Estado, de las actividades productivas sustantivas y estratégicas de la Nación, asistimos al desguace de las instituciones y sus resultados: el cientificidio, el industricidio, el latrocinio y el desprecio por la vida de nuestra niñez y de nuestros mayores”.

Además, en el documento, especificaron que “la defensa de la justicia social como valor supremo para este tiempo, con los principios orgánicos que la fundan: unidad, solidaridad y organización”.

En ese marco, denunciaron que “Milei y sus adeptos ejecutan un plan sistemático de saqueo de los recursos y de nuestras capacidades científicas y tecnológicas”, y advirtieron sobre el impacto del desfinanciamiento del sistema educativo y científico nacional.

En esa línea, señalaron que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional pone en riesgo la educación pública, la universidad y el sistema científico-tecnológico argentino, afectando, según plantearon, la construcción de soberanía basada en el conocimiento y el desarrollo con equidad.

“Al margen de la ley, nuestras capacidades soberanas para el conocimiento estratégico de la Nación están siendo atacadas por un sistema de ideas que desprecia a la Patria, dejándola sin recursos”, sostiene el comunicado. Además, aseguran que el objetivo final del actual gobierno es “privatizar y certificar la defunción del derecho a la educación superior”.

En contraste con lo nacional, desde la CGT Formosa destacan a la provincia de Formosa por “apreciar a la educación”, entendiendo la enseñanza como una “transmisora de los valores permanentes de un pueblo esclarecido”. Y concluyeron con un pedido contundente que abarque a todo el país: “Para cada lugar de la Patria, más educación pública. Para cada habitante de la Patria, más educación pública”.

Cuándo se aprobó la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue aprobada en octubre de 2025. Sin embargo, el Gobierno no cumple con el presupuesto y las Universidades Públicas se encuentran en situación de riesgo con docentes cuyos salarios continúan congelados desde hace meses. Hace solo algunas semanas, la Justicia le exigió a las autoridades nacionales que cumplan con los artículos 5 y 6 de manera urgente para recomponer sueldos y becas estudiantiles.

En este contexto, el gobernador Axel Kicillof se reunió con rectores de universidades públicas en la ciudad de La Plata para expresar su apoyo en este reclamo. Una de las concurrentes fue Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue, quien sostuvo que durante el encuentro se plantearon "distintos lineamientos para defender la universidad pública, ya que se trata de la defensa de un proyecto de país".

Formosa impulsa un programa educativo para reducir el abandono escolar

La provincia de Formosa presentó el nuevo Programa de Cuidado y Acompañamiento de las Trayectorias Escolares (CAT), una iniciativa destinada a fortalecer la inclusión, la permanencia y el egreso de los estudiantes en el sistema educativo.

Impulsada por el Ministerio de Cultura y Educación, la propuesta contempla el seguimiento pedagógico y el acompañamiento socioemocional de los alumnos, en articulación con las familias, con el objetivo de mejorar las trayectorias educativas.

El ministro de Cultura y Educación, Julio René Aráoz, quien encabezó el acto en el Galpón G, destacó que el programa busca garantizar el derecho a la educación “en condiciones de igualdad” y confirmó que su implementación se realizará de manera progresiva en toda la provincia.