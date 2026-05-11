Korn volvió a la Argentina tras casi 10 años con un show descomunal.

La larga espera llegó a su fin, Korn regresó a la Argentina tras nueve años en un show cargado de clásicos de la banda de nu metal y "Reward the scars" parte del próximo álbum homónimo en el que estuvieron trabajando durante el último lustro. Así lo anunció Jonathan Davis, líder del grupo que se formó en el año 1993.

Como no podía ser de otra manera, la banda abrió la noche con "Blind", el tema que enmarca su gira "Are you ready". El paso de Korn por Sudamérica seguirá ahora por Paraguay, Brasil y México, antes de cruzar el Atlántico para continuar por Europa, donde el tour llegará a su cierre en Milán, Italia.

Además del lanzamiento en vivo de Reward the scars, el grupo de nu metal brindó un show de 1 h 10 min, aproximadamente, donde no dejó clásico sin tocar, incluído un cover de Metallica: "One". Más allá que como público siempre queremos que dure más, sobre todo cuando la espera es tan larga, la banda estuvo a la altura de las circunstancias e hizo temblar al inmenso predio del Parque Sarmiento, que se encontraba a muy pocas personas del sold out.

Korn volvió a la Argentina luego de nueve años.

Luego de pasar por infaltables como "Twist", "Here to Stay", "A.D.I.D.A.S.", "Coming Undone", llegó el encore y uno de los mejores momentos de la noche: "Freak on a Leash". El tema parte del tercer álbum de estudio de la banda, Follow the Leader, fue la cereza del postre y cerró una noche en el que generaciones de metaleros le hicieron frente a la fría Buenos Aires y pogearon hasta no sentir los pies.

Por otro lado, durante la previa del show fueron teloneras las bandas Spiritbox de Canadá y Seven Hours After Violet de Estados Unidos. El show estuvo producido por DF Entertainment y 30e, las cuales también estuvieron a cargo del paso de Korn por Bogotá (2 de mayo), Lima (5 de mayo), Santiago de Chile (8 de mayo), y próximamente Asunción (13 de mayo), São Paulo (16 de mayo) y Ciudad de México (19 de mayo).

Setlist gira "Are you ready"