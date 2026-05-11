Un reconocido actor criticó duramente al gobierno de Javier Milei durante La noche de Mirtha por El Trece.

La conductora Mirtha Legrand regresó a la televisión el 9 de mayo tras tres semanas de ausencia por un cuadro de bronquitis severa y fue partícipe de un momento intenso en la mesa. Durante el programa “La noche de Mirtha” (ElTrece), el actor Juan Leyrado apuntó contra la gestión de Javier Milei y la violencia verbal que ejerce en sus discursos políticos: "Lo que se dice, las palabras que emplean algunos políticos, más que nada los que nos gobiernan", expresó.

Además, aseguró que siente una profunda angustia por la situación económica y social que atraviesa el país dirigido por Milei cuando la conductora le preguntó cómo veía a Argentina: "Como ciudadano estoy muy triste... Preocupado y triste", comentó.

Asimismo, expresó qué: "De pronto descubrimos ahora que todo lo que tiene que ver con la cultura, con la educación, el arte y la industria deja de ser importante para los poderes. Les da lo mismo tener un programa tal o no tener televisión o no hacer teatro o, por ejemplo, no pagarle bien o deberle a los médicos que son geniales”.

Juan Leyrado apuntó contra el gobierno de Javier Milei y criticó su gestión al aire por El Trece

El actor Juan Leyrado cuestionó la forma de dirigirse de las figuras políticas que gobiernan el país: "Después, lo que se dice y las palabras que emplean algunos políticos de los que nos gobiernan... Parece que nosotros le debemos favores y nosotros somos dueños de nuestra patria", aseguró. Y agregó qué: "Es gente que ha sido votada para que realmente haga su trabajo y todo su trabajo es ese. Siento que no se cumple con esa obligación, que la gente está mal y que no funcionan bien las cosas", sentenció. Ya en el final subrayó que "hay algo básico que no se tiene que olvidar, que es justamente los hospitales, las escuelas y universidades”.