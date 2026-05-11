Venus Psíquica predijo quién es la "persona cercana" que traicionará a Milei en las próximas horas: "Está sucediendo"

Venus Psíquica predijo que una de las personas más "cercanas" a Milei lo traicionará en las próximas horas.

La vidente Venus Psíquica predijo que una persona muy "cercana" a Javier Milei traicionará al presidente argentino en las próximas horas. "Está sucediendo hoy", aseguró la protagonista, quien fue una de las primeras en adelantar la crisis que se vendría en materia económica dentro del país.

"Decíamos que iban a traicionar a Javier Milei, el presidente argentino. Una traición de una persona cercana al presidente, está sucediendo hoy. Mis Dioses lo vieron antes que nadie", explicó Venus Psíquica, a través de sus redes sociales. Por otra parte, la vidente agregó: "Ese equipo político estaba acabado, un ciclo que iba a terminar muy pronto. Estamos viendo todo lo que está sucediendo. Tienen que esperar el final tal cual lo habíamos visto".

Asegurando que sus Dioses ya vieron el "final" del gobierno de Javier Milei, Venus Psíquica resaltó que será cuestión de tiempo observar este desenlace en tiempo real: "El gobierno de Javier Milei termina y su grupo político también, y ustedes también verán ese final".

La nueva predicción de Venus Psíquica sobre el futuro de Javier Milei

El gobierno de Javier Milei pasa por una profunda crisis en distintos ángulos. No solo es una crisis de confianza por los reiterados escándalos que tomaron lugar a lo largo de los meses, incluyendo los préstamos hipotecarios a funcionarios del oficilismo que están bajo investigación como el último acto de la obra, sino que también es una crisis desde lo económico: si bien el Indec refleja un IPC del 2,9%, el golpe en el bolsillo se siente mucho peor.

Muchas lecturas se trazaron al respecto, ya sea en los medios tradicionales como en los de vanguardia, como lo pueden ser las redes sociales. Lo usuarios se expiden al respecto y la publicación de una en particular llamó la atención: Venus Psíquica, la mujer que desde hace años viene realizando predicciones sobre los políticos de turno.

En este contexto marcado de problemas para el oficialismo, la psíquica adelantó: "Argentina, este mensaje es para vos. Se vienen cambios fuertes, necesarios. Lo viejo cae, lo nuevo se levanta". En esa misma línea, expuso: "El presidente argentino Javier Milei está atravesando un camino muy difícil. Jesús, Krishna, Venus y María acompañan su camino y están moviendo las energías para un despertar del pueblo. Argentina, levantate con fe".