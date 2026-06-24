La postura de Marley con Luzu tras la salida de Flor Peña.

Flor Peña estuvo (y está) en boca de todos durante los últimos días, luego de haber reproducido al aire de Luzu TV una fake news: la falsa noticia de que el padre de Lionel Messi había fallecido. Si bien su cuadro de salud es delicado, está con vida, razón por la cual lo dicho por la actriz en El Show del Verano cayó pésimo en las redes sociales, llegando incluso a ser motivo de un comunicado por parte de la familia de La Pulga.

Lo mencionado produjo que Nico Occhiato decidiera apartar a varios de los productores del ciclo, así como a la propia conductora. Esto generó opiniones de todo tipo, así como diferentes rumores: desde qué acción legal tomará Flor Peña hasta cómo está atravesando esto Marley, quien se había tomado unas vacaciones para disfrutar de la Copa del Mundo desde los Estados Unidos. Mientras que lo primero está en el aire, de lo segundo surgieron mayores precisiones e incluso por la propia palabra del protagonista.

Marley y Flor Peña en El Show del Verano.

¿Seguirá Marley en Luzu TV?

Ángel De Brito contó este martes por la noche en LAM que mantuvo una breve conversación con Marley respecto a lo ocurrido con su compañera. "Sin Flor, no hay show del verano. La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema", fue lo que el reconocido presentador le contó.

Con relación a su vínculo con Flor Peña, el cual se puso en tela de juicio desde lo ocurrido, se sinceró: "Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto". De todos modos, De Brito interrumpió su lectura para aclarar: "Le digo 'mándame un audio y decímelo en un audio', pero no me contestó más".